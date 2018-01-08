Müthiş Bir Kararlılık Gösteren Ethereum, %29 Yükseldi

Kripto para dünyasına yön veren Bitcoin’in düşüşte olmasına aldırış etmeyen Ethereum, bu sabah itibariyle değerinde %29’luk bir artış yaşadı.

Kripto dünyasında Bitcoin her şey demek değildir, fakat altcoin’lerin düşüş ya da yükseliş göstermesinde de önemli bir etkiye sahiptir. Trader’lar genellikle Bitcoin’in kararlılık gösterdiği anlarda işlemlerini hızlandırırlar ki aksi halde (düşüş ya da yükseliş) ne olacağını tam olarak kestiremezler, fakat genel olarak her iki durumda da altcoin’lerde bir düşüş gözlemlenir. Ethereum ise son günlerde bir istisna olarak göze çarpmaya başladı.

Bildiğiniz gibi Bitcoin, 18 Aralık 2017’de kendi rekorunu kırarak en yüksek değerine ulaşmıştı. Şu anda ise rekorunun %20 altında bulunuyor. Ethereum ise o tarihteki 700 dolar olan değerini an itibariyle 1150 - 1200 dolar civarına taşımayı başarmış durumda. Eğer aynı kararlılığını gösterirse ki öyle olacak gibi görünüyor, düşük satoshi’lere sahip altcoin’lerin pump olasılığını takip edip ‘parayı kırmak’ yerine yavaş yavaş fakat derinden ilerleyip kazancını arttırmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi Ethereum olacaktır.

Bunun dışında sürekli yeni anlaşmalar yaptığını duyuran Ripple’da ise bir düşüş hakim. Kripto para birimi, yalnızca yarım gün içerisinde yaklaşık 1 dolarlık düşüş yaşayarak şu sıra birçok borsada 2.58 dolardan işlem görüyor.