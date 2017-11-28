Müthiş Haber: PUBG, Mobil Platformlara Geliyor!

Son dönemin en ünlü oyunu PUBG, Tencent ile olan anlaşması gereği mobil oyun yapacağını duyurdu. Oyun, bilgisayar sürümüyle hemen hemen aynı olacak.

Şu anda Steam’in ve muhtemelen tüm dünyanın en çok oynanan oyunu konumunda yer alan PUBG, bu başarısını yeni platformlara çıkartarak devam ettirmek istiyor. Şu sıralar Xbox One için hazırlık yapan geliştirici Bluehole, bunun dışında PUBG’nin mobil versiyonu için hazırlıklara başladı.

Çinli teknoloji şirketi Tencent ile ortaklaşa bir proje geliştirme kararı alan Bluehole, PlayerUnknown’s Battlefrounds’un resmi mobil sürümünü geliştirdiklerini duyurdu.

Tencent, bir süre önce 20 milyondan fazla PUBG satmayı başarmış Bluehole’u satın almak istemiş, ancak bu konuda başarısız olmuştu. Bunun ardından oyunun Çin’de yayınlama ve dağıtma haklarını eline alan şirket, bu olaydan 1 hafta sonra aynı oyunun mobil versiyonunu geliştireceklerini duyurdu.

Tencent, Çin’in en popüler sosyal ağı WeChat gibi pek çok platforma sahip. Geçtiğimiz günlerde Facebook’un piyasa değerini bile geçmeyi başaran şirket, bu adımı ile halka arz edilmiş şirketler arasında en büyük 5. şirket konumuna geldi. Firma, oyun sektörünün popülaritesine göre yatırımlar yapmaya devam ediyor. Clach of Clans, League of Legends gibi oyunlar Tencent bünyesinde hizmet veriyor.

PUBG’nin mobil versiyonu için yapılan açıklamaya geri dönersek, oyunun geliştiricisi aynı şekilde Bluehole olmaya devam edecek. Orijinal oyundaki oynanışı olduğu gibi mobil deneyime yansıtacaklarını duyuran Tencent, Battle Royale deneyimini mobil platformda sunmaya hazırlanıyor.

Tencent, daha önce League of Legends’ı alıp pek çok açıdan benzeri olan mobil oyun Strike of Kings’i yayınlamıştı. PUBG’nin mobil versiyonunun da aynı kalitede olmasını bekliyorum.

Peki, sizce PUBG ile hemen hemen aynı mekanik ve grafiklerle çıkacak bir mobil oyunu oynar mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum.