Müthiş İddia: 3. Havalimanında Yalnızca UBER Olacak!

HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, bir süredir gündemi meşgul eden Uber-sarı taksi tartışmalarını yeni bir boyuta taşıyacak yazısıyla, müthiş bir iddia ortaya attı. İstanbul’a inşa edilen 3. havalimanında Altaylı’ya göre sarı taksi bulunmayacak, Uber görev yapacak.

Teknoloji devi Uber, dünyanın hemen hemen bütün kıtalarındaki onlarca ülke ve yüzlerce şehirde taşımacılık hizmeti veren bir şirket. İstanbul’daki kullanımı hatırı sayılır düzeye ulaşan uygulama, sarı taksilerin değerini büyük ölçüde düşürdü. Bu nedenle taksiciler ve Uber sürücüleri arasında şiddet boyutuna varan olaylar yaşandı.

Sarı taksi şoförleri, duruma şiddetle bir çözüm getirilmeyeceğini fark ederek yerli @Taksi uygulamasını faaliyete geçirdiler. Ancak tartışmalar hala devam edeceğe benziyor. Zira Uber sadece ülkemizdeki faaliyetleriyle değil, dünyanın çeşitli bölgelerinde de tartışma yaratıyor. Örneğin Londra’danın simgesi haline gelen damalı taksiler, Uber’le sorun yaşıyorlar.

Uber’in faaliyetlerine yönelik getirilmesi planlanan vergi düzenlemesi konusunda öneri de bulunan Fatih Altaylı, devletin gerekli düzenlemeyle her yıl milyarlarca lira para kazanabileceğini ve karmaşanın ortadan kalkacağını savunuyor. Uber’in sistemi içinde 200 aracı bulunan yatırımcıların da olduğuna dikkat çekiyor. Uber’in ilk etapta tekelci bir yapılanmayla hizmet vermeye çalıştığını ve bunu başaramadığını aktarıyor. Ancak Altaylı’nın ortaya attığı bir iddia, şirketin büyük bir falsoya hazırlandığını gösteriyor.

Uber, İstanbul’daki 3. havalimanının işletmecisiyle anlaştı iddiası:

Tüm bu tartışmaların odağında olup, yabancı bir kaynak olarak hizmet vermeye devam etmek isteyen Uber, ülkemizdeki faaliyetlerini İstanbul, Kuşadası ve Çeşme dışında genişletir mi bilinmez. Ancak 3. havalimanı işlemecisiyle yapacak olduğu potansiyel anlaşma, cebini fena şekilde doldurabilir.

Altaylı’ya göre işletmeci şirket, havaalanında sarı taksi kullanmayacak. Uber, anlaşması gereği yüksek bir ücret ödeyerek, taşımacılık için taksi hizmetlerini satın alacak. Yani taşıma hizmetleri tamamen Uber’in elinde olacak. Havalimanına giden yolcular sarı taksi kullanabilecekler, fakat limanda bir taksi durağı olamayacağı için dönüş yapanlar sadece Uber kullanacak.

Böyle bir anlaşmanın Uber kullanıcıları ve yolcular açısından iyi bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısı sonrasında yaşananlar hala akıllardan çıkmıyor. Turistler can pazarı içinde, sarı taksiler tarafından resmen kazıklanmışlardı. Bu konuda işinin ehli ve dürüst taksicileri bir kenara ayırmak gerekiyor. Diğer taraftan taksi şoförlerinin büyük şehirlerde uzun yoldan götürme alışkanlıkları, eğer bu anlaşma gerçekse 3. havalimanı için geçerli olmayacak.

Son olarak böyle bir anlaşmanın ticari açıdan rekabet alanı yaratacağını, yerli yabancı pek çok şirketin benzer hizmetlerle ihalelere katılacağını söylemek mümkün.