ABD’nin ‘yüksek düzeyde gizli’ olan ve milyarlarca dolara mal olan devlet uydusu Zuma, Florida’daki bir askeri üsten gönderildikten sonra kayboldu.

TWSJ’de yer alan habere göre Florida’da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden gizli şekilde fırlatılan devlet uydusu Zuma, fırlatmanın ilk aşamasını başarıyla tamamlasa da ikinci aşamada kaybolarak ABD’yi milyarlarca dolar zarara uğrattı.

TWSJ’ye ulaşan kaynaklara göre ABD Kongre ve senatosu üyeleri görevin tam bir başarısızlıkla sonlandığını, roketin taşıdığı uydunun roketten ayrılmasının ardından atmosfere doğru düştüğünü belirttiler. Şu an için çok fazla detaya sahip olamasak da roket yükünün, fırlatmanın ikinci fazına gelindiğinde roketten düzgün ayrılamadığı düşünülüyor.

ArsTechnica ve TechCrunch, roket yükünün Florida’dan beraber fırlatıldığı Falcon 9’un fırlatılışının ikinci aşamasında yeryüzüne doğru geri düştüğüne dair haber geçtiler. SpaceX ise görevini yerine getiremeyen uydu fırlatma etkinliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İhalesi devlet tarafından üstlenilen ve kaybolduğu iddia edilen Zuma’nın ABD’ye zararının milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Bunun dışında SpaceX, bu zamana kadar 21 kez Falcon 9 uydu fırlatışı gerçekleştirdi fakat bu zamana kadar kayıtlara başarıyla geçmiş bir uydu fırlatışı yapılamadı.