Müthiş İddia: Mars'taki Yaşam Nükleer Bombalarla Son Buldu!

Ünlü fizikçi Dr. John Brandenburg, Mars'taki antik medeniyetlerin, daha ileri bir teknolojiye sahip uzaylılarca yok edildiğini iddia etti.

ABD'li Dr. John Brandenburg, Mars'ta iki büyük nükleer patlama gerçekleştiğini ve NASA tarafından yayınlanan fotoğraflardaki arkeolojik kalıntıların antik Marslılara ait olduğunu iddia etti.

Bay Brandenburg, nükleer savaşın yaklaşık yarım milyar yıl önce gerçekleştiğine ve patlamanın izlerinin iki önemli yerde yoğunlaştığına inanıyor.

Plazma fizikçisi "bir haritayı okuyabilen herkes, nükleer patlama alanlarını görebilir" ifadelerini kullanıyor. En şiddetli şok dalgaları ise Cydonia Mesa ve Galaxias Chaos'da oluşmuş.

Branderburg'un teorisine göre, Bronz Çağındaki insanları andıran antik bir medeniyet Mars'ta gelişti. Ancak başka bir gezegenden gelen daha ileri uzaylılar tarafından nükleer bomba benzeri silahlarla yok edildi.

Branderburg teorisini NASA'nın Mars'tan topladığı verilere dayandırıyor. Fizikçiye göre; gezegenin kuzey bölgesinde iki büyük nükleer "hava patlaması"nı işaret eden izotoplar görülüyor.

Fizikçi aynı zamanda, Mars'ta uranyum, toryum ve radyoaktif potasyum da dahil olmak üzere ince bir radyoaktif madde tabakası olduğunu belirtti.