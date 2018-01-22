Nokia, 2018’de 5 Kameralı Telefon Çıkartacak!

Bir zamanların en iyi kameralı telefonlarını üreten Nokia, eski tahtına yeniden çıkmak istiyor. Temel olarak 5 lensli olan kamera sistemi, geniş açı çekimleri konusunda en iyi performans gösteren cihazlardan birini görebiliriz.

Hatırlarsanız, bundan 6 yıl önce dünyanın ilk 41 megapiksel kameralı cep telefonunu görmüştük. Nokia 808, PureWiew teknolojisiyle ve gerçekten de inanılmaz kamera kalitesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu cihazın piyasa ömrü kısa sürdü.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre HMD Global, kamera teknolojileri konusunda uzun yıllardır sahip olduğu tahta yeniden çıkmak istiyor. Zamanla evrimleşen kamera sistemleri son yıllarda epey değiştiler. Artık tek lenste olabildiğine yüksek çözünürlük değil, iki ya da üçlü kameralarla alan derinliği veren sistemler görüyoruz. Firmalar da bu alan derinliğini, portre modu gibi özellikler için kullanıyor.

Nokia sadece telefon kameralarında değil, aksesuar şeklide gelen harici kamera sistemlerinde de oldukça iyi ürünler çıkartıyordu. Bunlardan birisi, toplamda 8 objektife sahip Nokio OZO modeliydi. Bir akıllı telefonun gövdesine sığmayan bu cihaz, harici çekimler için en iyi aksesuarlardan birisiydi.

İşte şimdi Nokia, son kamera teknolojisi trendlerine uyum sağlayarak, OZO teknolojisine benzer bir sistemi telefon gövdesine uyarlamak istiyor. Elimize ulaşan detaylar birer iddiadan ibaret olsa da kaynaklar daha önce doğrulandıkları için size sunabiliyoruz. OZO kamera sistemini inceltmek ve cihazın gövdesine entegre etmek fikri, oldukça ilgi çekici.

Nokia ile anlaşma sağlayan ve cihazları için AR-Ge ve üretim safhalarını kontrol eden Foxconn’dan yapılan bu sızıntılar, HMD tarafından 5 kameralı bir test cihazının zaten üretildiği ve gerekli testler yapıldıktan sonra 2018 sonunda üretime hazır olacağı söyleniyor.

İlk tahminlere göre 5 kameralı bu sistem, yıldız formunda dairesel bir hacme sahip olacak. Yeni sistemin üzerinde toplamda 7 delik bulunacak ve bu deliklerden ikisi LED flaşı kontrol edecek, diğer 5 delikte ise kamera lensleri bulunacak.

Söz konusu merceklerin görevleri hakkında ise net bir veri bulunmuyor. 5 kameralı bir sistemde birisi ana lens olmak üzere, diğer kameraların geniş açı ya da alan derinliği gibi görevleri üstlenmesi muhtemel.

Açıkçası, daha net bilgler için firmadan yapılacak muhtemel bir resmi açıklamayı bekleme daha doğru olacak. Çünkü eğer Nokia gerçekten 5 kameralı bir telefonla gelirse, bu son yıllarda gördüğümüz en ilginç şeylerden birisi olacaktır.