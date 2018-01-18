Samsung'un Yapay Zekalı İşlemcisi, Galaxy S9'u Uçuracak!

Yapay zeka destekli işlemci üretiminde, Apple ve Huawei’den sonra Samsung da büyük bir adım atmak üzere. Firmanın ürettiği yeni nesil işlemciler, ilke kez Galaxy S9 ve S9 Plus modelleriyle gelebilirler.

Güney Kore’de ortaya çıkan yeni raporlara göre Samsung, küresel mobil cihaz piyasasında, yapay zeka destekli işlemciyle akıllı telefon üreten üçüncü firma olacak. Apple’ın iPhone X ve iPhone 8 modellerinde kullandığı A11 Bionic çipi, Huawei’nin Mate 10 Pro’da kullandığı Kirin 970 AI yongası ilk iki örneği teşkil ediyordu.

Samsung bu konuda kendisine yakışmayan bir şekilde geri planda kaldı. Çünkü Apple aslında bir yazılım şirketi ve kendi fabrikalarına sahip olmamasına rağmen yapay zekalı çipi üretmeyi başardı. Huawei ise henüz yeni yeni devler arasına girmeye başlayan, Apple’ın 10 kere yaşasa da sıyrık almayacağı krizlerin birisinden yara alan bir firma. Samsung, dev fabrikalara ve imkanlara sahip olsa da henüz diğer iki firma kadar başarılı olamadı.

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Samsung’un yapay zekalı işlemci teknolojisine vereceği isim NPU olacak. Bu teknoloji akıllı telefonun bulut sistemine bağlanmadan verileri gözden geçirebilmesini, işleyip depolamasını sağlayacak. Samsung, MWC 2018 fuarı açılmadan hemen önceki gün olan 25 Şubat’ta son harikaları Galaxy S9 ve S9 Plus’ı görücüye çıkartacak. Bu cihazların içinde ise NPU adı verilen bahsi geçen yapay zekalı yongalar bulunacak.

Her ne kadar Samsung’un büyüklüğüne oranla geç bir adım olsa da yapay zeka destekli işlemci teknolojiler, henüz bebek dönemlerindeler. Zaman içerisinde değişecek koşullar ve hızlı gelişim süreçleri, pazardaki dengeleri değiştirebilir. Diğer taraftan bu yongaları üretmek, rekabete devam edebilmek adına bir zorunluluktur.

Bakalım Samsung, NPU’larıyla beklentilerimizi karşılayabilecek mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.

Samsung’un tanıtım lansmanını ve MWC 2018 fuarındaki detayları kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.