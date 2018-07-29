Her hafta yenileri yayınlanan Android uygulamalarında haftanın en iyi beşlisi aşağıdaki gibi. Dilerseniz hemen indirip test edebilirsiniz.

Bu hafta Play Store’da yüksek skor yapmış ve yeni güncellenen beş Android uygulamasını sizler için paylaşacağız. Gezinme uygulamalarından hava durumu araçlarına, fitness uygulamalarından metin tarama ve çağrı uygulamalarına kadar birçok marifetli yardımcı bu hafta sizleri bekliyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen bu uygulamaları tanıtmaya başlayalım.

Navigation Gestures

Hali hazırda Motorola, OnePlus ve Huawei gibi bazı akıllı telefon üreticileri, ekrandaki parmak hareketlerinizle çeşitli fonksiyonları yerine getirebilen bazı uygulamalara sahipler. Hatta önümüzdeki aylarda yeni tanıtılacak olan Android P’nin de bu tür bir pratik kullanım özelliği sunması bekleniyor. Fakat bu özelliğe sahip olmayan cihazlar ya da hali hazırdakini yetersiz bulanlar daha fazlasına “Navigation Gestures” ile kavuşacaklar.

Truecaller

Günümüzde hemen hemen her gün akıllı telefonlarımızla istemediğimiz aramalara yanıt vermek zorunda kalıyoruz. Bunların kimi dolandırıcı, kimi reklam amaçlı arayanlar, kimileri ise daha farklı kişilerden oluşan istenmeyen çağrılar. “Truecaller” ise tam olarak bu noktada devreye giriyor ve arama ile SMS’ler için özel bir spam filtresini cihazlarınıza ekliyor. Dilerseniz uygulamayı indirip 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullandıktan sonra satın alabilirsiniz.

Navbar Weather

Düz olan gezinti çubuğunu kullanışlı bir hava durumu ekranıyla geliştiren temiz ve küçük bir araç olan Navbar Weather, ilerideki 48 saat için sıcaklık, basınç, nem, yağmur, bulutluluk oranı ve rüzgar verilerini gösterebiliyor. Aynı zamanda bu kriterler arasında öne çıkmasını istediğiniz bir faktör varsa (yağmur ya da basınç gibi), ayarlardan onu ön plana çıkararak kullanabilirsiniz.

Text Scanner

İster bir dergi, ister bir kitap ya da başka bir şey olsun, akıllı telefonunuzun kamerası artık birer tarayıcı görevi görerek bu metinleri tarayabilir. Üstelik bir yerde taradığınız metinleri yazıya dökerek herhangi biriyle ya da bir yerde paylaşmakta mümkün. Aynı zamanda metinleri tararken parlaklığı ve yakınlaştırmayı ayarlayabilmeniz onu daha da yetenekli hale getirmiş. İçerisinde reklamlar barındıran ücretsiz sürümünde reklamlardan kurtulmak amacıyla uygulamayı tamamıyla satın almanız gerektiğini hatırlatalım. Ancak böyle bir uygulamaya ihtiyacınız varsa indirip denemenizde fayda var.

FBI FitTest

İsminden de anlaşılacağı üzere bu uygulamanın konsepti, Federal Soruşturma Bürosu olan FBI temel alınarak inşa edilmiş. Uygulamayı diğerlerinden ayıran en önemli kritik özelliği ise spor yaparken takım elbise giyinmenizi istemesi. Bu elbette işin şakası. FBI FitTest, FBI ajanlarının yapılan fiziki testleri geçmesi amacıyla kendilerini geliştirmelerini sağlayan bir fitness aracı. Uygulama, FBI tarafından yapılan testleri geçebilmeniz için izlemeniz gereken yolları ve yeterliliğinizi söyleyerek aktivitelerinizi yönetmenizi sağlıyor. Belki bizler birer FBI ajanı olma peşinde değiliz ancak en azından onlar gibi egzersiz yapabilmek hiçte fena olmazdı.

Önümüzdeki hafta bu listede görmek istediğiniz başka Android uygulamalar varsa ve diğer kullanıcılara tavsiye ediyorsanız, onu bizimle yorumlar yoluyla paylaşmaya ne dersiniz?