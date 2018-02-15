Mutlu Olmak İçin Ne Kadar Para Kazanmanız Gerekiyor?

Hepimiz hayatımızı sürdürebilmek için bazı yapı taşlarına gereksinim duyarız. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi paradır. “Para mutluluk getirmez” dense de hepimiz bunun bir saçmalık olduğunu biliyoruz. Para, amaç olmasa da kişinin fiziksel ve zihinsel refahı için önemli rol oynayan bir faktördür. Bu nedenle Purdue Üniversitesi araştırmacıları bunu araştırmak için yola çıkmışlar.

Ekip, Gallup Dünya Anketi’ni kullanarak 164 ülkeden 1.7 milyon kişiyi ankete dahil etmişti. Araştırma kapsamında kişilerin duygusal refahı, günlük aktiviteleri ve yaşam standardı gibi çeşitli etkenler ele alınmıştı. Nature Human Behavior’da yayınlanan çalışmaya göre para ile mutluluk arasındaki ilişki, belli eşikleri barındırıyordu.

Andrew T. Jebb’in yaptığı açıklamada, “Paranın refah seviyemizi nasıl değiştirebileceği konusunda araştırmalar yaptık. Sonucunda ise ideal yaşam standartları için yıllık 95.000 dolar, duygusal refah için ise 60.000 dolar ile 75.000 dolar arasında bir bütçeye sahip olunması gerektiğine karar verdik. Bu miktarlar bireyler içindir, söz konusu aileler olduğunda muhtemelen bütçe artacaktır.” sözleri ile paranın mutluluk üzerindeki etkisinin bir hayli çok olduğunu anlamaktayız.

Araştırmalar, bölgelere göre farklılık göstermedir. Örneğin, Kuzey Amerika’da duygusal refah için ideal geliriniz 65.000 ile 75.000 dolar arasında olurken, Doğu Asya, Batı, Kuzey Avrupa ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde gelirin 50.000 dolar seviyelerine düştüğünü görebilmekteyiz.

Ekip aynı zamanda gıda, barınma gibi ihtiyaçların ötesinde sosyal faktörlerin mutluluk ve para arasındaki ilişkiyi etkileyebileceğini vurguluyor.

Bu noktada araştırmaların genelini düşünecek olursak para, bizi gerçekten mutlu eden şeylerden bir tanesidir. Barınma, yiyecek ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarımız dışında sosyal gereksinimlerimiz için de paraya ihtiyaç duyarız. Para mutluluk satın almasa da, mutlu olabilmek için yapacağımız aktiviteleri satın almaya yarayan bir araçtır.