Müzik CD’leri Eskiden Olduğu Gibi Popüler Olmaya Başladı

Son 4 yıl içerisinde müzik cd’si satışları %458’lik büyüme kaydederek 35 milyona ulaştı.

2011 yılından sonra kayıt endüstrisi’nin sahip olduğu şarkıları dijital ortamda paylaşması cd satışlarına büyük bir darbe vurmuştu. Birçok insan sevdiği sanatçıların cd’lerini almak yerine istedikleri parçalardan oluşan listeler oluşturmayı tercih etti. 2014 yılında 7.7 milyon gibi düşük rakamlara sahip olan müzik cd’leri dört yıl içerisinde %458’lik bir büyüme gerçekleştirerek, 35 milyonun üzerine çıktı.

2016’da 22.7 milyon satışla müzik cdleri endüstrisinden elde edilen gelir canlı akışı geçmişti. Bu rakamın 2017’de 35 milyonu aşmasıyla bir önceki yıla %43 oranla büyüme devam etmiş oldu. CD satışlarının ücretli müzik indirmelerini aşmasının en büyük nedeni, Spotify ve Apple Music gibi abonelik hizmetlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.

The Verge’e yaptığı açıklamada Amazon Müzik Başkan Yardımcısı Steve Boom, sistemlerinin kullanarak dinlenen toplam müzik saatinin kullanımının 2017 yılında iki katına çıktığını söyledi. Ücretli abonelik geliri, geçen yıl yüzde 55 arttı ve reklam destekli akış geliri yüzde 35 arttı. Gördüğünüz üzere abonelik hizmetlerinin yavaşlama belirtisi göstermeden birçok kişi tarafından kullanılması indirmeleri büyük oranda azalttı. Eskiye oranla hala düşük olan cd satışlarıysa yerini dijital kayıtlara oranla biraz daha iyi koruyarak hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi başardı.