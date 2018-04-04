Artık çoğu akıllı telefon, oldukça iyi hoparlör seçenekleri ile üretiliyor. Bu noktada eğer müzik dinlemek sizin için vazgeçilmez bir aktiviteyse, içeriğimiz tam da size göre.

Bir dönem herkesin çantasında, cebinde taşıdığı ince küçük kulaklıkların yerini büyük, gürültü önleyici kulaklıklar alıyor. Tahmin edersiniz ki, bu büyük kulaklıklar ile gerçek dünyadan tamamen koparak müziğin ritmine kendinizi bırakabilirsiniz. Özellikle seyahatlerde ve dış dünyadan kopmak istediğinizde kullanabileceğiniz bu kulaklıklar hayat kurtarıcı olabilir. Tüm bunları düşünerek siz müzik severler için dış sesi en iyi kesen 10 kulaklığı derledik. Farklı fiyat seçenekleri arasından, kendinize uygun olanı bulabileceğiniz kukalıklara gelin birlikte göz gezdirelim.

Bowers & Wilkins PX Soft Cuffie

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iDeaUSA Wireless Over Ear Headphones

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COWIN E7 Active Noise Cancelling Bluetooth Headphones

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Sony WH1000XM2 Wireless Headphones

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Bluedio T4 (Turbine) Active Noise Cancelling Bluetooth Headphones

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Bose QuietComfort 35 (Series I) Wireless Headphones

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Sony MDRZX110NC Noise Cancelling Headphones

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JBL Everest Elite 100 NXTGen Noise-Cancelling Bluetooth In-Ear Headphones

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JBL Under Armor Sport Wireless Flex In-Ear Headphones

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Bluedio F2 ANC Over Ear Wireless Headphones

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Aralarında 2 tane gürültü engelleyici kulaklığın da bulunduğu bu kulaklıklar oldukça iyi görünüyor. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Aralarında kullandıklarınız var mı? Büyük kulaklık mı daha iyi, yoksa küçük ve zarif olanlar mı?