Müzik Dinlerken Başka Bir İş Yapmak Doğru mu?

Araştırmacılar, müzik dinlemenin bazı işleri daha geç yapmanıza sebep olacağını söylüyor.

Bir çoğumuz çalışırken müzik dinliyoruz ve yaptığımız işe daha iyi konsantre olmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. Çalışırken müzik dinlemekten yarar sağladığı varsayımı, 1990'lı yılların başında medyanın geniş ilgisini çeken "Mozart etkisi" olarak adlandırılan ve "muhtemel" etkisiyle herkes tarafından uygulanan bir konumda. Araştırmalara göre müziğin yaratıcılık konusunda olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra, performans gerektiren işlerde etkisi biraz daha karmaşık.

Sesin, performansı nasıl etkilediği 40 yılı aşkın bir süredir laboratuvar araştırmalarının konusu olmuştur ve alakasız ses efekti adı verilen bir teknik ile gözlemlenir. Araştırmalara göre arka planda alakasız sesler varken bir görevi gerçekleştirmemiz, sessiz ortama göre daha uzun sürüyor. Teknikte katılımcılardan bir dizi numara ezberlemeleri istenir ve genelde alakasız seslerin olduğu ortamlarda kişiler numaraları yüksek sesle tekrar ederek bunu başarırlar. Çünkü sesleri göz ardı etmek zor bir iştir.

Araştırmalara göre, yaratıcılık veya zihinsel rotasyon öğesine bağlı işler yapılırken müzik performansı arttırıyor ve küçük yaşta müzik aleti çalmayı öğrenen çocuklar daha zeki oluyorlar. Ancak iş farklı bilgiler edinmeye, ezber yapmaya, matematik problemleri çözmeye ve ilk defa yaptığınız işleri yapmaya geldiği zaman bu işleri yapmak için istemsiz olarak müziği yok saymaya çalışırsınız bu durumda sizin o işi yaparken ki performansınızı büyük ölçüde düşürebilir. Bu araştırmalar çoğunluk arz eden araştırmalardır. ‘’Bence en iyisi siz müzik ile konsantre olmayı başarıyorsanız müzik konusunda hiçbir değişiklik yapmayın.’’