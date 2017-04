Müzik severler için 15 muhteşem duvar kağıdı paylaştık. Müziği en derinlere kadar hissederken bu müzikler çok hoşunuza gidecek.

Müzik ruhun gıdasıdır. Müziğin olmadığı bir evren düşünmek gerçekten çok zor. Durum böyle olunca dışarı çıkmadan önce kulaklık ait olduğu yere konulur ve bütün gün orada durur. Herkesin bir şeyler hakkında kötü yorumu olabilir ancak müzik farklıdır. Her insanın müzik zevki farklı olabilir (arabesk, hip-hop, metal vs) ama her insan müziği muhakkak sever.

İnsanlığın en eski bilimlerinden olan müzik bilimi, hak ettiği yerden daha fazlalarını hak ediyor. Eskiden müzik dinlemek için aldığımız birçok aparata bu günlerde ihtiyaç duyulmuyor. Bunun sebebi, telefonlarımızın müzik ihtiyacını fazlasıyla karşılaması. Telefonlarımızda bulunan müzikler ya da Spotify, Apple Music gibi uygulamalar sayesinde istediğimiz anda müziğe ulaşabiliyoruz. Örneğin benim telefonumun ana ekranında, müzik listesini gösteren Widget muhakkak bulunuyor ancak bazen telefonumun listesinden ziyade, telefon ekranını da müzikle doldurmak istiyorum. Bu gibi durumlarda kullandığım en güzel müzik temalı telefon görsellerini sizlerle paylaşacağım. Telefonunuzun temasını olduğu gibi müziğe çevirerek, huzura erişebilirsiniz dostlar. Umarım yararlı olur.

(görsele tıklayarak orijinal boyutuna ulaşabilirsiniz.)