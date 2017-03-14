Charlize Theron'un oynadığı Atomic Blonde filminin fragmanı yayınlandı. Filmde yer alan müzikler öylesine hoş ki, filmi bir kat öne çıkardıklarını söylememiz hiç de abartı sayılmaz.

Dünya üzerinde bazı oyuncular var ki her role girebiliyorlar. Bunların en güzel örneklerinden birisi de güzeller güzeli Charlize Theron. Geçtiğimiz gün yayınlanan Atomic Blonde filminin fragmanı ile Theron’un ne denli başarılı bir oyuncu olduğunu birkez daha gördük.

Bu sene Lion’daki performansı ile Oscar’a aday olan Charlize Theron, yeni filmi Atomic Blonde ile çok iddialı geliyor. Fragmanın başında yer alan dövüş sahnesi, filmin ne denli başarılı olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca, filmin yayınlanan soundtrackleri de son derece muazzam. Fragmanın başında ortaya çıkan şarkının filmin genel ambiyansına nasıl etki ettiğini az çok görebiliyoruz.

Film, efsaneleşmiş şarkılardan bazılarını toplayarak son derece muazzam bir soundtrack hazırlamış gibi gözüküyor. Queen’den “Under Pressure” ve Depeche Mode’dan “Behind the Wheel" gibi şarkılar yer alıyor. Özellikle fragmanın başında yer alan Healt - Blue Mondey şarkısı, dinleyen hemen herkesin beğenisini kazandı.

Anlayacağınız müzik yönünden zengin, aksiyonu ve derinliği olan bir film bizleri bekliyor. Filmin fragmanını izleyince sizin de benim gibi düşüneceğinizi tahmin ediyorum. Unutmadan, film 28 Temmuz 2017’de vizyona girecek. Herkese iyi seyirler dilerim.