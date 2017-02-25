MWC 2017'de BlackBerry Markalı Bir Tablet Tanıtılabilir

MWC 2017’de BlackBerry’nin yeni telefonu Mercury’nin tanıtılması beklenirken etkinlikte BlackBerry markalı bir başka cihazın da tanıtılabileceği ortaya çıktı. Bu bilgiye göre BlackBerry, MWC 2017’de bir tablet tanıtabilir.

MWC 2017’de BlackBerry markalı yeni telefon DTEK70’in diğer ismiyle Mercury’nin tanıtılacağı daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak etkinliğin başlamasına kısa bir süre kala etkinlikte tanıtılacak olan BlackBerry markalı tek cihazın bu olmayabileceği ortaya çıktı.

Mobile World Congress’in internet sitesinde etkinliğe katılacak şirketlerin yer aldığı bölümde BlackBerry’den cihaz, tüketici elektroniği ve tablet üreticisi olarak bahsedilmiş. Bu da şirketin MWC 2017’de bir tablet tanıtabileceği anlamına geliyor. Ancak bunun olup olmayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Bildiğiniz gibi Kanadalı şirket, BlackBerry markalı cihazların tasarımı, üretimi ve satışı için üç farklı firmayla lisans anlaşması imzalamıştı. Bu firmalardan en çok ismini duyduğumuz TCL Communication iken diğer ikisi de BB Merah Putih ve Optiemus Infracom. Yapılan anlaşmalarla birlikte bu şirketler, dünyanın farklı bölgelerinde BlackBerry markasının kullanım hakkına sahip oldular.