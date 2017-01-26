Klavyeli BlackBerry Mercury MWC 2017'de Geliyor!

MWC 2017’de tanıtılacak olan BlackBerry’nin yeni cihazlarından olan Mercury ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Mobil Dünya Kongresi’nde bu sene Samsung, Galaxy S8’i ile şov yapamayacak olsa da LG’nin yanında Nokia ve BlackBerry tarafından da yenilikler sunulacak olması heyecan yaratıyor. Nokia tarafından P1 adında ve üst segment bir telefon bekleniyorken BlackBerry de Priv ile beraber DTEK50 ve DTEK60 ile Android dünyasına girmesinin ardından Mercury adındaki telefonunu da MWC’de tanıtacak.

25 Şubat 2017’de sahne alacak olan BlackBerry’nin yeni telefonu Mercury için şu anda sadece iki adet bilgiye sahibiz. Bunlar da yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi klavyeye sahip olması ve elbette Android işletim sistemiyle gelecek olması.

Tasarımsal olarak gerçekten şık görünen BlackBerry Mercury, bakalım donanımsal olarak da tatmin edebilecek mi, hep beraber göreceğiz.