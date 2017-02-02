MWC 2017'de Galaxy S8 ile İlgili Bir Video Yayınlanacak

Samsung’un MWC 2017’de 26 Şubat’ta düzenleyeceği basın etkinliğinde Galaxy S8 ile ilgili bir dakikalık bir tanıtım videosu yayınlamayı plandığı söyleniyor.

Samsung, dün basına gönderdiği davetiyeyle MWC 2017’deki ana tanıtım etkinliğinin 26 Şubat’ta gerçekleşeceğini doğrulamış oldu. Etkinlik davetiyesinde silüeti görünen cihaz büyük ihtimalle Samsung Galaxy Tab S3. Yani tanıtım etkinliğinin öne çıkan cihazı Galaxy Tab S3 olacak.

Ancak yeni gelen haberlere göre Samsung, bu basın konferansına gelenlere Samsung Galaxy S8 ile ilgili bazı içerikler de sunacak. Kore medyası, Samsung’un bu basın etkinliğinde Galaxy S8 ile ilgili bir dakikalık bir video yayınlamayı planladığını iddia ediyor. Görünüşe göre şirket, Galaxy S8’i MWC 2017’de tanıtmasa da telefonla ilgili yeni ipuçları vererek telefonun üzerindeki ilgiyi canlı tutmak istiyor.

Son gelen haberlere göre Samsung, Galaxy S8’i 29 Mart’ta duyuracak ve telefon 21 Nisan’da piyasaya sürülecek.