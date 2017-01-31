Samsung Galaxy Tab S3'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un MWC 2017’de tanıtacağı söylenen yeni tableti Galaxy Tab S3 ortaya çıktı. Özellikleri paylaşılan tabletin güçlü donanımının yanı sıra, son derece ince olması dikkat çekiyor.

Samsung, daha önce Galaxy S8’i MWC 2017’de tanıtmayacağını açıklamıştı. Ancak buna rağmen, Samsung’un MWC 2017’de birkaç cihaz tanıtması bekleniyor. İşte bu cihazlardan bir tanesi ortaya çıktı.

Güney Koreli internet sitesi Naver’e göre Samsung, 26 Şubat’ta MWC 2017’de düzenleyeceği bir basın etkinliğiyle yeni tableti Galaxy Tab S3’ü tanıtacak. 2015 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Tab S2’nin varisi niteliğinde bu cihazın özelliklerinin şu şekilde olacağı söyleniyor:

9,6 İnç, 2048 x 1536 Piksel Çözünürlükte Ekran

Qualcomm Snapdragon 820 İşlemci

4 GB RAM

12 MP Arka Kamera

5 MP Ön Kamera

Android Nougat İşletim Sistemi

Bunların yanı sıra, tabletin sadece 5,6 mm kalınlığında olacağı söyleniyor ki, bu muazzam bir rakam. Ancak tabletin bu kadar ince olması, batarya kapasitesinin çok yüksek olmayacağı anlamına geliyor. Bu da bir dezavantaj oluşturuyor. Tablette LTE desteğinin de olması bekleniyor. Samsung Galaxy Tab S3, ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak ve buradaki satış fiyatı 600 dolar civarında olacak. Tablet, eninde sonunda diğer pazarlarda da satışa sunulacaktır. Ancak şimdilik bununla ilgili bir bilgi yok.