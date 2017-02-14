Ortaya çıkan detaylara göre 2 yeni Nokia telefonunu MWC 2017’de tanıtacak olan HMD Global, ayrıca Nokia’nın efsanesi 3310’u da yeniliyor!

Şu anda sokağa çıkıp “Nokia dediğimizde ilk aklınıza gelen model hangisidir?” diye 100 kişiye sorsak, 100’ü de elbette 3310’dan bahsedecektir. Özellikle sağlamlığıyla dikkat çeken 3310, nam-ı diğer reyiz, artık yenilenerek geri dönüyor!

HMD Global tarafından tekrar piyasaya sürülen Nokia cihazlardan ilki olan Nokia 6’nın ardından, 2017 yılında toplamda 6-7 telefon tanıtacağından bahsetmiştik. Aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi’nde de bir lansman yapacak olan firma, burada tanıtacağı iki telefon dışında özellikle biriyle yer yerinden oynayacak.

Yazının başında da bahsettiğimiz reyiz telefon olan Nokia 3310’u nihayet yenileyerek piyasaya sürecek olan Nokia, ayrıca Nokia 3 ve Nokia 5 adlı cihazları da özel bir etkinlikle tanıtacak.

Fiyat olarak 60 Dolar gibi bir fiyat çekileceği düşünülen yeni 3310 için -fiyatından anladığımız kadarıyla- bir akıllı telefon olmak yerine yine 3310’un hatlarını ve yapısını koruyan tuşlu bir telefon gelecek gibi görünüyor.

Yeni nesil Nokia 3, Nokia 5 ya da Nokia 6 dışında özellikle 3310 ile MWC 2017’ye damga vurması beklenen HMD Global’in yeni 3310’unu merakla bekliyoruz.