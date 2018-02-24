Artık duyurulmasına ve hakkında her şeyi öğrenmemize çok az bir süre kalan Samsung Galaxy S9'dan neler bekliyoruz?

Aylardır üzerine onlarca farklı teori, sızıntı ve fotoğraf paylaşılan, en son olarak da akıllı telefonlara ve firmaların daha önce duyurmadığı bilgilere olan erişimiyle bilinen Twitter fenomeni Evan Blass tarafından fiyatları sızdırılan Samsun Galaxy S9 ve S9 Plus'a dair her şeyi öğrenmemize çok kısa bir süre kaldı.

Bu bağlamda 26 Şubat tarihinde yapılacak Mobil Dünya Kongresi kapsamında herkes susacak ve Samsung konuşacak. Cihaz hakkında sürekli paylaşılan bilgilerin hangilerinin doğru olduğunu göreceğimiz konferanstan beklentilerimizi sizler için derledik.

1. Daha İnsaflı Bir Fiyat Politikası

Bu bağlamda neredeyse hiç ama hiç ümitli olmadığımızı söylememiz gerek. Nitekim son bir haftadır dört bir yandan gelen sızıntılar telefonun S9+ modelinin 1000 euro gibi uçuk bir fiyatla satışa çıkacağı yönünde birleşiyor. Büyük bir sürpriz olmazsa telefonun Türkiye fiyatı 6000 tl civarında olacaktır.

2. Animasyonlu Emojiler

"...Samsung da durur mu? Yapıştırmış cevabı!" şeklinde, Apple'ın yeni iPhone'ları için kullanıcılarına sunduğu ve oldukça beğenilen bu özelliğin biraz daha gelişmiş haliyle kullanıcılara sunulmasını bekliyoruz. Daha önce sızdırılan 3D Emoji adındaki bu yeni özellikle tıpkı iPhone'ın Animoji'si gibi keyifli bir deneyim sunacaktır.

3. Tasarımda Sürpriz

Geçtiğimiz dönemlerde sıkça dile getirilen ve Samsung Galaxy S9'un bir ara model olduğu, firmanın büyük tasarım değişiklikleri için S10'u beklediği artık bilinen bir gerçek gibi. Bu bağlamda sızdırılan fotoğraflar ve patent görselleri hiç de iç açıcı değil. Nitekim telefon neredeyse S8 ile bire bir aynı gibi duruyor. Açıkçası bir son gün sürprizi hiç fena olmazdı.

4. Küçük Kamera Numaraları

Tıpkı iPhone'un 'portre modu' sayesinde oluşturduğu beklenti gibi, duyuru esnasında Samsung'un da bir kaç numara göstereceğini tahmin ediyoruz. Özellikle cihazdaki çift ön kameranın farklı kullanımları ile ilgili Samsung ilgi çekecek bir gösteri sunacaktır.

Evet şimdilik tüm beklentiler bunlar. Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılacak telefon hakkında sizin beklentileriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.