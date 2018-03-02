MWC 2018’de Tanılan, En Tuhaf 5 Giyilebilir Teknoloji Cihazı!

Yılın ilk büyük teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi’nin 2018 ayağı Berselona’da gerçekleştirildi. Samsung ve Nokia gibi şirketlerin yıldızlaştıkları fuarda görmezden gelinen, gözler görse bile gönüllerin razı gelmediği şeyler de vardı.

Nokia ve Samsung’un amiral gemilerine, iPhone X klonu olan ve son derece iddialı cihazlara, 5G teknolojisinin derinlerine inen firmaların yeniliklerine MWC 2018’de daha da hakim olduk. Ancak Barselona’daki dev salonların derinliklerine kurulmuş onlarca teknoloji firmasına ait yüzlerce stand, çeşitli uygulama, yazılım, robot, akıllı ev cihazı ve tuhaf giyilebilir cihazlarla dolup taşıyordu.

Giyilen cihazlar, çıkış noktaları gereği önemli bir teknolojik alanı temsil etseler de bazıları, her yıl olduğu gibi MWC’nin en garip ürünleri oldular. Fuar yıldızların gözünden değil de yıldız olmak için çabalayan firmaların gözünden bakan yazımıza hoş geldiğiniz, bu yıl karşımıza çıkacak olan en garip giyilebilir teknolojileri sizin için derledik.

1. Kilo verdiren kulaklık: Modius

Modius, kilo vermenize yardımcı olmak için beyninizin hipotalamus bölgesine elektrik sinyalleri gönderiyor. Kafa tasınızın kalınlığına bağlı olarak ayarlanabilen 10 farklı şiddet seviyesi var. Yaklaşık üç ay boyunca, haftada 5 kez düzenleyeceğiniz 30 ila 45 dakika arasındaki seanslar, şirketin söylediğine göre aşırı kilolarınızı eritecek.

2. Akıllı telefonla sperm sayısı kontrolü yapan uygulama: O’View

Koreli giyilebilir teknolojiler üreticisi olan Jongro Medical, sperm sayınızı bir akıllı telefon konforuyla test etmenize yardımcı olmak istiyor. Şirketin O'View isimli mobil uygulaması, yaklaşık 18 dolar etikete sahip. Ancak bu miktarı ödediğinizde yalnızca tek sefer kullanabiliyorsunuz. ABD ilaç konsey FDA’dan onay alan bir cihazla çalışıyor.

3. Hem kulaklık hem saat: Bezel Platform

Voixatch, kulaklıklara dönüşebilen akıllı cihazlar geliştiren bir firma. Şirketin ürettiği Bezel Platform ismindeki ürünü aslında bir akıllı saat. Ancak kulaklık ihtiyacınız olduğunda, çerçevesindeki halkayı alıp kulağınıza takabiliyorsunuz. Böylece telefon görüşmelerinizi gerçekleştiriyorsunuz.

4. Sporculara baskı yapmak için birebir: Soccer Wearable

Frankfurt ve Zürih'te aktif olarak çalışma yürüten Almanya-İsviçre kökenli Tracktics isimli şirketin bu ürünü, sporcuların sahadaki aktif performanslarını, en ince detayına kadar analiz etmek için üretildi. Hafif olan cihazlar ister tek, ister takım üyeleri için toplu halde satın alınabiliyorlar. Başta Real Madrid olmak üzere pek çok futbol takımı bu cihazların benzerlerinden zaten kullanıyor.

5. Giyeni Robocop’a çeviren arttırılmış gerçeklik gözlüğü: Vuzix Blade

Vuzix, aslında endüstriyel alanda faaliyet gösteren şirketler için AR teknolojileri geliştiren bir firmaydı. Blade modeliyle ise tüketici elektroniğine giriş yaptı. Bu gözlük, sosyal medya uygulamalarıyla entegre bir şekilde çalışıyor, güneş gözlüğü olarak kullanılıyor. Ayrıca Amazon’un sesli yapay zekası Alexa ile entegre bir şekilde çalışıyor.