MWC 2018'de Tanıtılacak Olan Sony Xperia XZ2 Sızdırıldı

MWC 2018 yaklaştıkça, yeni cihazlar hakkında her geçen gün daha fazla bilgi ediniyoruz. Bugün de, Sony cephesinde bir sızıntı mevcut.

Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisi cihazlarını tanıtacak markalardan biri de Sony. MWC'de iki adet telefon tanıtacağını duyuran şirketin yeni cihazları "tam ekran" şeklinde adlandırılan ekranlarla gelecek. MWC'den bir gün önce, 25 Şubat'ta gerçekleştireceği etkinlikte XZ2 ve XZ2 Compact modellerini duyuracak olan Sony, yıllar sonra ekran-kasa oranına el atmaya karar vermiş gibi görünüyor. Samsung Galaxy S9 ile aynı gün tanıtılacak olan telefonlar, şimdiden heyecan uyandırmayı başardı.

Daha yüksek ekran-kasa oranıyla gelecek olan Sony Xperia XZ2'nin yanları tamamen çerçevesiz olacak, ancak üst ve alt kısımlarda hâlen çerçeve olacağını görüyoruz. Bu yenilikle birlikte Sony de çerçevesiz telefon trendini yakalamış olacak. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü konusunda 1080p'de ısrarcı olan Sony, 1080p'nin yeterli olduğunu söylüyor.

Her iki telefon da, Snapdragon 845 işlemci ve XZ Premium'da gördüğümüz 19 megapiksellik arka kamerayla gelecek. S Force stereo hoparlörler her iki modelde de bulunacak. XZ2'de 3180 mAh batarya bulunacakken, XZ2 Compact ise 2870 mAh batarya ile karşımıza çıkacak.