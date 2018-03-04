MWC 2018'de iPhone X'e Özenen Çentikli Telefonlar!

iPhone X'un üstünde bulunan çentik, başta herkesçe garipsendi. Fakat şimdi bazı telefon üreticileri bu çentiği kendi cihazlarına uyarlamaya şimdiden başladı, bazıları uyguladı bile.

MWC 2018'de birçok firma, yeni cihazlarını tüketicinin beğenisine sundu. Her biri birbirinden güçlü, farklı özelliklere sahip olan telefonların bazılarının büyük bir ortak noktası vardı, iPhone X'dan aşina olduğumuz çentik. MWC 2018'deki çentikli modelleri sizler için ele aldık.

Ulefone

Çentiğe dair dikkat çeken bir husus var, üreticiler sadece çentiğin varlığını önemsiyorlar. Apple'ın Face ID teknolojisini uyarlamayı düşünmemişler, aslında önemsememişler de diyebiliriz. Hatta bazı firmalarda çentik o kadar önemli bir hal almış ki, Noa ve Ulefone gibi üreticiler, ekran çözünürlüğünü özelleştirmeden, olduğu gibi çentiği koyup piyasaya sürmüşler, Ulefone T2 Pro'da olduğu gibi, bazı ikon ve bildirimler tam manasıyla görüntülenemiyor.

Asus

Sadece telefon değil, birçok sektörde önemli üreticilerden biri olan Asus, çentiği cihazlarına ekleyenlerden biri oldu, üstelik, Apple'a "Fruit Phone X" göndermesi yaparak. Zenfone 5, güçlü hoparlörleri, Sony destekli görüntüleme sensörleri ve avantajlı fiyatı ile "ben buradayım" diyen bir telefon olsa da, çentiği uyarlayıp bir de üstüne böyle bir gönderme yapmaya gerek var mıydı acaba diye düşündürdü doğrusu.

LG

LG G7'nin sızıntıları, nispeten doğrulanmış durumda. LG, her ne kadar Samsung'a paralel olarak yeni amiral gemilerini tanıtmak istese de, Haziran'da tanıtım yapacağı için birkaç ay kadar geç kalmış oluyor. Bunun altında LG'nin iPhone'u daha yakından inceleyerek özelliklerini kendisine katmak istemesi yatıyor olabilir, bunu doğrulayabilecek şey ise, LG'nin içinde çentik barındıran yeni cihazı.

Huawei

Huawei cephesine geldiğimizde, amiral gemisinin piyasaya sürülmesi, her zamankinden biraz daha geç gerçekleşecek. Elimizdeki bilgilere baktığımızda, geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberdekine benzer şekilde (sızıntılardan yola çıktığımızda) çentik ve iPhone benzeri kamera konumlandırması içeriyor.

2018'e genel olarak baktığımızda bir dolu çentikli telefon görüyoruz. OnePlus 5'in iPhone 7'ye olan benzerliğini düşünürsek, OnePlus 6'nın da, iPhone X'a uyma ihtimali yüksek denebilir. Tasarıma çentik eklenmesi aslında üreticiler için radikal bir karar. Yukarıda gördüğünüz gibi uygulayanları da oldu, Samsung, Nokia ve Sony gibi uygulamayanları da oldu. Aylardır tasarım üstünde çalışan firmalar varken, tasarımı aceleye getirip yazılımsal olarak isteneni tam olarak yerine getiremeyen firmalar da var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çentiklerin ayrı bir hava kattığı mı, yoksa gereksiz olduğu mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.