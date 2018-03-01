MWC 2018'in En İyi Akıllı Telefonları

MWC 2018'i geride bıraktığımız şu günlerde, kongrenin tanıtılan en iyi telefonlarını sizler için derledik.

Mobil dünyanın kalbinin attığı MWC 2018'de Samsung Galaxy 9 başta olmak üzere birçok yeni telefonla karşılaştık. Xiaomi ve Huawei gibi Çin'in yıldızı olan şirketler sessiz kalırken, Samsung, Asus, ZTE, Nokia, LG ve daha nice marka yeni cihazlarını tanıttı.

Bu haberimizde sizler için kategoriler altında, tanıtılan ve kongrenin en iyisi olmayı başaran telefonları derledik.

En İyi Akıllı Telefon: Samsung Galaxy S9

Belki herkesin beklediği kadar inovatif bir telefon olmadı, belki fiyatıyla bir miktar hayal kırıklığı yarattı ama fuarın yine de Samsung Galaxy S9 şüphesiz en iyisi olmayı başardı.

En İyi Retro Telefon: Nokia 8110

Nokia'nın ilk Matrix filmiyle ünlenen telefonu, fuar alanında muzlarla ve sarı modeliyle boy gösterdi. Özellikleriyle ve buna karşın fiyatıyla belki çok fazla satmayacak ama bünyedeki 'retro' açlığına çözüm olacağı kesin.

En 'Sağlam' Telefon: CAT S61

Birinciliği son ana kadar kapıştığı Land Rover'ın elinden almayı başaran CAT S61, sağlam yapısı, termal kamerası ve entegre lazeriyle rakibinden bir adım öne çıkmayı başardı.

En İyi 'iPhone X' Benzeri Telefon: Asus Zenfone 5

Her ne kadar Asus gibi köklü bir firmanın, Apple'ın cihazını bire bir kopyalamış olması biraz tepki çekse de, yarattığı antipatiyi duyuru esnasında yaptığı 'Fruit Phone' esprisiyle tersine çevirmeyi başardı Asus Zenfone 5.

En İyi Fiyat / Performans Telefonu: ZTE Blade V9

Elbette fuarda tanıtılan onlarca daha iyi telefon var ama ZTE Blade V9, özelliklerinin yanı sıra 300 dolarlık ilgi çekici fiyatıyla rakiplerinin önüne geçti. Sizler de MWC 2018 kapsamında değinmediğimizi düşündüğünüz farklı bir telefon modeli varsa, bunu yorumlarda bizlerle paylaşabilirisiniz.