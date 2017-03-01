MWC Kralı Samsung, Bu Sene Nokia 3310'a Boyun Eğdi!

MWC etkinliğinin her sene gözdesi olan Samsung, bu sene tahtını Nokia'ya kaptırdı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen MWC’de Samsung tam anlamıyla şov yaparak Galaxy serinin yeni modelini tanıtmış, kongrede cihaza olan ilgi, sonrasında Samsung’un Note 7 krizi geçirmesine rağmen bütün yıla olumlu olarak yansımıştı.

MWC 2017’de ise Samsung çıkaracağı onlarca ürünün yanı sıra en çok elbette ki 29 Mart'ta, yani kongreden sonra tanıtacağı yeni amirali Galaxy S8’e odaklandı. Bu durum firmanın bu yıl içerisinde yaşadığı krizden dolayı tüm çalışanlarını Galaxy S8 lansmanını daha çok önemsemeye itmiş olabilir. Ayrıca bu sebepten dolayı kongre sırasında yeni tabletlerini tanıtan firma istediği ilgiyi göremedi.

Tüm bu nedenler bir araya getirilince MWC 2017’de geçtimiz yıllara nazaran Samsung tanıtımlarındaki kalabalık daha az oldu. Açıkçası sektörün bayrak taşıyan firması olsa da Samsung’un bu tip hatalara düşmemesi ve diğer ürünlerini de önemsemesi gerekirdi.

Diğer yandan, büyük bir heyecanla beklediğimiz ve bize göre bir efsaneyi toprağa gömecek kadar kötü ortaya çıkarak yüreklerimizi dağlayan Nokia 3310, ne kadar kötü olsa da kitleyi heyecanlandırmaya yetti. Şirketin sadık bir kitlesi var elbette, ancak bu girişimin satışlara yansımayacağı sadece “Biz geri döndük!” mesajını vermek için yapıldığı çok açık.

nokia 3310

Görünüşe göre gönüllerin efendisi olmaya devam eden Nokia, sadece yeni 3310 modeliyle Samsung’un kongredeki hatalarının sayesinde daha fazla kitleyi standlarına ve tanıtımlarına çekmeyi başardı.

Biz ne kadar yeni 3310’dan yüksek bir satış rakamı beklemesek de Nokia’nın yeni akıllı cihazları Nokia 6, 5 ve 3 bakalım bütün yıl boyunca Samsung’a kafa tutabilecek mi? İşte bunun cevabını yıl içerisinde göreceğiz.