MXene ile Telefonlar Saniyeler İçinde Şarj Olacak!

Bataryalar üzerinde uygulanan yeni bir materyal ile şarj süresi saatlerden saniyelere düşürüldü.

Akıllı telefonlarımızı tamamen şarj etmek, teknolojisine göre 1 saatten başlayıp 3 saate kadar uzanıyor. Yeni çalışmadan çıkan verilere göre hepsini saniyeler içinde şarj etmek mümkün olacak.

Drexel University Materyal Bilimi ve Mühendisliği profesörü Yury Gogotsi'nin yürüttüğü araştırmada ortaya çıkan MXene adlı nanomateryal, geleneksel iyon pillere göre elektronların geçişine çok daha fazla yol açarak şarj süresini kısaltıyor.

Basit düzeyde MXene, iki metal-oksitin arasına sıkıştırılmış bir hidrojel. Yüksek iletkenlik değerine sahip bu madde bakır ya da alüminyum gibi elektronların yüksek hızla maddenin içinden geçmesini sağlıyor.

Geleneksel bataryalarda elektronların geçişi için çok daha az noktalar yer alması sebebiyle şarj bu denli uzun sürüyor. MXene tam da burada devreye girerek elektronların daha önce geçmesi mümkün olmayan noktalardan açıklıklar sağlıyor. Lityum-iyon pillere ve süper-kapasitörlere oranla çok daha verimli olacak bu yeni yapı, bir iPhone pilini 57 saniyede tamamen şarj edebiliyor.

Gogotsi'ye göre proje akıllı telefonlar, laptoplar ve elektrikli araçların pillerinde kullanılarak yaşam kalitesi son derece arttırılabilir.

Bu yeni teknolojiye sahip pillerin hayatımıza girmesi (eğer girerse) iki üç yılı bulacaktır.