N’olur Bunu Bari Güzel Yapın: Uncharted’ın Filmi Harbiden Geliyor!

Son dönemde oldukça fazlalaşan oyundan film yapma konusunda bu sefer de Uncharted serisi film olarak karşımıza çıkacak.

Tomb Raider, Resident Evil, Silent Hill, Doom, Hitman, Far Cry, Tekken, Need for Speed, Prince of Persia, Postal, Final Fantasy, Street Fighter, Mortal Kombat, Max Payne ve son dönemde ise Warcraft ile Assassin’s Creed.

En temel olarak yukarıda saydığım 16 oyunun filmi sinemalara gelmiş, kimisi iyi kimisi berbat derecede kötü olmuştu. Ancak nedense “İşte budur! Harika!” diyebileceğimiz bir film göremedik.

Şimdi ise bur kervana eğer gerçekten iyi uyarlanırsa muhteşem olabilecek bir film daha geliyor: Uncharted.

Nathan Drake gibi bir PlayStation efsanesinin geçtiğimiz yıl 4. oyunuyla devam eden hazine avı beklenildiği gibi Sony Pictures tarafından sinemaya uyarlanıyor. Senaryosu Joe Carnahan tarafından yazılan Uncharted, Sony dışında Arad Productions ve Atlas Entertainment ortaklığı ile hazırlanacağı da ortaya çıkan senaryo görseli ile belirlenmiş oldu.

Kısa bir süre önce ilk olarak 2016’da, ardından 2017’de vizyona geleceği söylenen Uncharted, özellikle yönetmen konusunda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle sürekli bir erteleme yaşasa da artık senaryonun hazır olmasıyla 2018 ya da 2019’da vizyona gelecek gibi görünüyor. Bakalım gerçekten güzel bir uyarlama olarak mı gelecek, yoksa sadece izlemelik bir aksiyon filmi tadında mı olacak, merakla bekliyoruz.