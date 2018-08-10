İlginç Bir Psikolojik Rahatsızlık: Dissosiyatif Füg

Dissosiyatif Füg rahatsızlığına sahip olan hastalar, yaşadıkları evden ya da iş ortamlarından bedensel olarak uzaklaşır ve önceki kimlik özelliklerini (isim, aile, iş vb.) hatırlayamazlar. Bu hastalar çoğunlukla, kendilerine tamamen yeni bir kimlik ve iş edinirler.

Dissosiyatif Füg nadir görülen bir rahatsızlıktır ve Dissosiyatif Amnezi'de olduğu gibi en sık savaş esnasında, doğal afetlerin ardından ve yoğun iç çatışmalara (mesela; evlilik dışı ilişkiler) eşlik eden kişisel krizlerin neticesinde ortaya çıkar. Yani başlıca güdeleyici faktörün, emosyonel olarak acı veren yaşantılardan kaçınma arzusu olduğu gözlemlenir.

Dissosiyatif Füg tanısı, semptomların ani başlamasını gerektirir. DSM-IV, kişinin kimliği hususunda konfüze olmasını veya yeni bir kimliğe bürünmesini gerektirir.

Hastalar maksatlı bir biçimde gezerler, evlerinden günlerce uzak kaldıkları görülür. Bu dönem süresince geçmiş yaşantı ve ilişkilerinde tam amneziye sahiptirler. Fakat Dissosiyatif Amnezi hastaların aksine, her şeyi unuttuklarının (çoğunlukla) farkında değillerdir. Aniden önceki kimliklerine döndüklerinde, Füg başlangıcı öncesi dönemi hatırlasalar da Füg dönemlerinde amnestik kalırlar.

Dissosiyatif Füg hastaları sessiz, sade ve her şeyden elini eteğini çekmiş gibidirler. Basit işlerde çalışır, gösterişsiz yaşar ve genel olarak dikkat çekmezler.

Füg çoğunlukla ya kısa-saatler ya da uzun-günler sürer. Nadir olarak ise Füg, aylarca sürer ve binlerce km'yi içeren uzun yolculukları kapsar.

İyileşme genellikle kendiliğinden ve hızlı bir biçimde gerçekleşir.