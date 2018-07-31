Beyaz Zürafaların İlk Kez Kameralara Takıldığı Anlar (Video)

Geçtiğimiz yıl Kenya’nın Garissa kentinde yaşayan insanlar, şehre yakın bir bölgede kaydedilmiş görüntülerle şaşkına döndüler. Bölgedeki vahşi yaşamı koruma uzmanları, kameralara takılmış olan beyaz zürafaları görünce harekete geçtiler.

Zürafaları minik boynuzları, uzun boyları ve kahverenginin hemen her tonunu içeren, dev beneklerle kaplanmış görüntüleriyle tanıyoruz. Fakat çok nadir de olsa bazı insanlar, beyaz zürafalar gördüklerine dair tutarlı açıklamalarda bulunuyorlardı. Anavatanları Afrika’dan gelen bu bildirimler, sonunda tartışmasız bir kanıta sahip olduğunda takvimler henüz 2017'yi gösteriyordu.

Deri hücrelerindeki pigmentasyonu bozan “leuicizm” adındaki bir genetik mutasyon sonucunda zürafalar, bembeyaz görünüyorlardı.

Aşağıdaki videoda bu ender görülen canlı türünü izleyeceksiniz:

Bu görüntülerdeki büyük zürafa bir anne, diğeri de çocuğu. The Guardian'a göre zürafaların beyaz olma durumu, normalde insanlarda ve daha pek çok canlıda görülen albinizmden farklı. Lozism olan hayvanlar, deri haricindeki yumuşak dokularında koyu renkli hücreler üretmeye devam ediyorlar. Örneğin gördüğünüz beyaz zürafaların gözleri ve çeşitli bölgelerinde renkli kısımlar da var. Eğer albino olsalardı bu kısımlar da beyaz olmak zorundalardı.

Görüntülerdeki zürafaları gören köylüler, onların insanlardan hiç rahatsız olmadıklarını aktardılar. Kenya’daki resmi kayıtlara göre bu olay 3. kez gerçekleşen beyaz zürafa vakasıydı, ancak ilk defa görüntü elde edilmişti. Uluslararası örgütler tarafından koruma altına alınan beyaz zürafaların vahşi ortamda 8.500’e yakın sayıda olduğu tahmin ediliyor.