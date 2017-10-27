Nadiren Görülen Köpekbalığı Türünün Cesedi Sahile Vurdu!

Alaska’daki Berners Körfezi sahillerine vuran sıra dışı bir görünüme sahip canlı, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve nadir görülen bir köpekbalığı türüne ait iç organlar olabilir.

Alaska’nın Berners Körfezi, kayakçılar tarafından sık sık ziyaret edilen bölgeler arasındadır. Soğuk hava koşulları yerleşim yerlerinin çok fazla genişlemelerini önlediğinden, bölgede az sayıda köy ve kasaba bulunur.

Bölgeyi ziyarete giden bir kayakçı ise en yakın yerleşim yerinden 64 kilometre kadar uzaklıktaki sahildeydi. Soğuk sulardan çıkıp karaya vurduğu belli olan bir ceset gördü ve yaklaştığında ne ile karşılaştığını anlayamadı.

Gördüğü garip cisimin bir canlıya ait olduğunu anlamak zor değildi. Ancak durumu çözemediği için olayı yetkililere bildirdi:

Bölgeye gelen uzmanlardan biyolog John Morgan, bu şeyin fazlasıyla deforme olduğunu ve ne olduğunu tam anlamıyla tespit edebilmek için doku örneği alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca kendisine göre bu canlı “Pacific Sleeper Shark” olarak bilinen bir köpekbalığı türünün bir üyesine ait bir karaciğer olabilir.

Morgan’ın açıklamaları şöyle “Bu canlının bir memeli olmadığına eminim, ilk tahminim karaciğer yapısından yola çıkarak uyuyan köpekbalığı üzerine oldu. İkinci tahmin ise bir tür kalamar olduğu yönündeydi, ancak boyutları nedeniyle bu düşünceden vazgeçtim. Çünkü bölgede yaşayan bu büyüklükte bir kalamar türü bulunmuyor.”

“Pacific Sleeper Shark” olarak bilinen uyuyan köpekbalıkları, yaklaşık 2000 metrelik derin sularda yaşayan balıklardır. Çoğunlukla ahtapotlarla, derin su balıklarıyla ve dev yengeçlerle beslenirler.

Sahile vuran iç organlardan örnekler incelenmek üzere araştırma birimlerine aktarıldı.