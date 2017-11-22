Kalbi Vücudunun Dışına Çıkan 7 Yaşındaki Kız(Video)

Bazı bebeklerin Cantrell Pentalojisi hastalığı nedeni ile kalpleri doğuştan vücutlarının dışına çıkabilmektedir. Çoğunlukla bu hastalığa yakalanan bebekler yaşayamasalar da bazıları hayata tutunurlar, büyürler ve gülümsemeye devam ederler.

Cantrell Pentalojisi çok nadiren görülen vücuttaki bir gelişim bozukluğudur. Doğuştan gelen bu hastalığa yakalanan bebeklerin çok azı doğumdan sonraki birkaç haftayı sağ olarak atlatabilmektedir.

Fakat bazı bebekler daha güçlüdür ve Virsaviya Borun gibi hayatlarına devam edebilirler. 7 yaşındaki kız yaşadığı ve onu seven bir ailesi olduğu için son derece mutlu ve zor da olsa yaşamayı sürdürüyor.

İstatistiklere göre bir bebeğin Cantrell Pentalojisi hastalığı ile dünyaya gelme ihtimali 200 binde 1. Şanssız Virsaviya bu küçük ihtimale yakalandı ve kalbi dışarıda olarak dünyaya geldi.

Anlatılanlara göre doktorlar anne Dari Borun'a Virsaviya doğduğunda, bebeğin büyük ihtimalle öleceğini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemiş. Fakat Virsaviya şu an Beyonce hayranı, sanatı ve fotoğrafçılığı çok seven 7 yaşında bir kız.

Aile Virsaviya'nın daha normal bir hayat yaşayabilmesi için ameliyat ettirmeyi istese de doktorlar, yüksek tansiyon nedeni ile bu ameliyatın gerçekleşmesinin fazla riski olduğunu söylediler.

Anne Dari Borun, küçük kızın tedavi masrafları için bir bağış kampanyası başlattı ve toplam 71.224 dolar bağış toplamayı başardı. Fakat son 12 ay içinde herhangi bir bağış gerçekleşmedi.

Aşağıdaki video henüz 7 yaşında olan Virsaviya Borun'a ait. Küçük kız daha doğduğu an başlayan hayatta kalma mücadelesinde zafer elde ettiği için neşe ile gülebiliyor. Küçük kızın kalbini vücudunda tutan tek şey ise ince bir deri katmanı.