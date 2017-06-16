Absürt Fiyatı İle Kauçuk Ayak Tabanı Nakefit İle Tanışın!

Ayağınıza yapıştırarak kullandığınız kauçuk ayak tabanı, bu sene plajların yıldızı olacak. Birisinin ayağında bu kauçuk tabandan görürseniz, o kişinin yüksek ihtimalle parayı çarçur etmeyi seven bir kişi olarak tanımlayabilirsiniz.

Okulların kapanması ve Ramazan’ın son günlerine yaklaşmakla birlikte deniz sezonu için heyecan başladı. Bayram tatilini kısa bir kaçamağa dönüştürmek isteyen binlerce insan, tatil köylerine akın edecekler. Bütün plajlar dolup taşarken haliyle o güzel kum plajlarda ayaklarımız yanacak veya çakıl taşlarında kesilecek. Bu soruna çözüm olarak parmak arası terliklerle gezmek uygun bir seçenek gibi gözükse de ayağın arasına giren kum, son derece can sıkıcı olabiliyor.

Bu sorunu çözmek için İtalya merkezli bir firma çok güzel bir şey düşünmüş. Su geçirmez, kesilmez ve kaymaz yapışkan kauçuk tabanları ayaklarınıza yapıştırarak plajlarda özgürce dolaşabileceksiniz. Nakefit ismi ile çıkacak kauçuk tabandan satın almak isteyenlerden bir çift için 33 dolar(115 TL) isteyen şirket, ürünleri ön siparişe açmış durumda.

Ürünü yalnızca denize girerken değil, aynı zamanda havuzlarda da kullanabilirsiniz. Kaygan ve ıslak zeminlerde kayma riski oluşturan havuzlar, İtalyan şirketinin geliştirdiği ayağa yapıştırılan kauçuk taban ile sorun olmaktan çıkacak.

Firma geliştirdikleri ürünlerine o kadar fazla güveniyor ki, sokağa çıkıp yalınayak bir şekilde yürüyebileceğinizi bile söylüyor.

İlk olarak Kickstarter projesi olarak başlayan ürün, kendisine koyduğu 20.000 Euroluk hedefin çok üzerine çıkarak 145.195 Euro'luk bir fon elde etmiş durumda. Üstelik daha 21 gün boyunca Kickstarter'da bulunacak. Ülkemiz için birazcık pahalı gibi gözüken bu yapışkanlı tabanlar, siyah, pembe ve açık mavi renkte satılacaklar. Sizce bu sene plajların yıldızı bu kauçuk tabanlıklar olabilir mi?