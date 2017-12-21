Bitcoin Cash İşlemlerinde Son Durum

GDAX'in yaptığı açıklamada nakit bitcoin'in alınıp satılabileceğinin bugün itibariyle gerçekleşeceği belirtilmesine rağmen henüz piyasalarda alım satım işlemleri başlamadı.

Bitcoin Cash, dijital para alanında baskın olan bitcoin’in tahtını sallayabilir. Coinbase Salı günü yaptığı açıklamada, bitcoin cash için destek vereceğini açıklamıştı fakat kullanıcılar kripto parayı ceplerinde taşıyabiliyor olmakla birlikte, henüz satın alma ya da satış işlemi gerçekleştiremiyorlar.

İlk Bitcoin sunum bilgisini yayınlayan P2P Foundation’ın Hindistan temsilcisi Karthik Iyer yaptığı açıklamada “Kaynaklardan edindiğim bilgiye göre hala değerlendirmelerine devam ediyorlar. Fakat mümkün olan en kısa sürede listeleme yapmayı umuyorlar” dedi.

Bitcoin Cash yavaş işlem süreleriyle ilgili sorunları gidermeye çalışıyor. Halihazırda bitcoin ağı saniyede sadece 7 işlem yürütebiliyor. Halbuki belli başlı kredi kartları, saniyede 50.000 üzerinde işlem gerçekleştirebiliyorlar. Ağustos ayında Bitcoin’den ayrılan Bitcoin cash, blok boyutunu 1 megabyte’tan sekiz megabyte’a çıkararak, işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. Böylece kazıcılar her bir blokla daha fazla işlem yapabilecekler. Sektörde yerini alan bu yeni oyuncu, kullanıcıların korkularını gidermek istiyorsa, elini çabuk tutmalı. Zira bitcoin topluluğu sorunu çözme potansiyeline sahip bir yöntem olan ‘Lightning (yıldırım) Ağı’ gibi değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Coinbase ilk bitcoin cash’in uygulamaya konulması işlemini tekrar etmekten kaçınacaktır. GDAX profesyonel platformu ile tüketicilere açılan yüzü olan Coinbase platformlarında ilk işlem gördüğünde fiyatlar 3.500 dolar aralığından 8.500 dolara kadar fırlamıştı. GDAX işleme girdikten sadece iki dakika sonra ‘bariz belirsizlik’ faktörünü neden göstererek, alım satımı durdurmuştu.

Coinbase’in duruma yönelik son güncellemesinde bugün için işlem görülmeye başlanacağı ifade edilmişti ama bugün gelip geçmiş olmasına rağmen, Bitcoin Cash alım ve satımı hala yapılamıyor.

Coinbase’in ‘yeterli likidite’den kastı, Bitcoin Cash’in dolar gibi düz para birimlerine kolayca çevrilebilmesi. Yazının yazıldığı saatlerde GDAX, bitcoin ve euro’yu hemen işlem görmesine imkan olmayacak şekilde işleme alıyordu (sadece-gönderim modu). Bitcoin Cash işlemleri canlı olarak dolara çevrilebiliyor fakat belirsizliğin doğması durumunda GDAX işlemi durdurabilecek.