Bursevi: 1986’de Challenger Uzay Mekiğini Biz Düşürdük!

Nakşibendi tarikatının lideri konumunda yer alan Ahmet Yasin Bursevi, bundan 32 yıl önce düşen ve 8 insanın ölümüyle sonuçlanan Challenger Uzay Mekiği’ni kendilerinin düşürdüğünü açıkladı.

Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yayınlanan bir videoda, 1986’da kalktıktan saniyeler sonra infilak ederek içerisindeki 7 astronot ve 1 öğretmenin ölmesine neden olan Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Bursevi’nin yaptığı konuşmada, mekiğin cıvatalarını gevşettiklerini ve bunun sonucunda patlama gerçekleştiğini belirtti. Bursevi, 28 Ocak 1986’da 8 insanın yaşamını yitirmesine neden olan patlama için, “Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zaman biz Habbe’nin içindeydik. Bak yazılır o da. Habbe’nin içerisindeydik, Ahmet Amca Hızır Aleyhisselam’dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. ‘Fırlatıldı, hala niye patlamadı?’ diyor Ahmet Amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin Amca da dedi ki, ‘Ahmet, merak etme cıvatalarını gevşettik, biraz sonra düşecek.’ Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı” ifadelerini kullandı.

İlk olarak 1983’te fırlatılan Challenger mekiği, 9 kez Dünya yörüngesine çıktı. Mekik, 10. ve son uçuşunda 1986’daki kalkışından 73 saniye sonra patladı. Patlama sırasında, mekiğin içerisinde 7 astronot ve 1 öğretmen bulunuyordu.

Bursevi’nin bu iddiaları sosyal medyada gündem yaratırken, NASA’nın böyle bir açıklamayı ciddiye alıp cevap vermesi ise beklenmiyor. Eğer ki bu açıklamalar ciddiye alınırsa, Bursevi’nin bu ifadeleri bir terör saldırısının kanıtı durumunda yer alacaktır.