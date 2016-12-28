Nano Diskler, Vücudunuza Kanserle Savaşmayı Öğretecek!

Nano mimarisi ile üretilen diskler sadece hastalıklı hücreleri yok etmekle kalmayacak, geri dönmelerini de engelleyecek.

Yakın gelecekte, kişiye göre özel olarak geliştirilmiş tedaviler vücudunuza enjektörlerle aktarılacak. Michigan Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı ilk deneyler umut verici sonuçlar verdi. İnsan gözüyle fark edilemeyecek 10 milimetrelik nanodiskler, vücudunuza kanserle nasıl savaşacağını öğretecek. Her disk, bağışıklık sisteminize doğrudan uyarıda bulunan neo-antijenlerle veya tümöre göre mutasyon geçirmiş hücrelerle donatılacak. Böylece T-hücreleri, neo-antijenleri anında tanıyıp onları öldürecek. Böylece sadece var olan mutasyonlu dokular temizlenmeyecek ve gelecekteki tekrar riski asgari düzeye indirgenecek. Kısacası karşı karşıya olduğumuz şey çok ileri teknoloji bir aşı.

Söz konusu testler, şu anda fareler üzerinde gerçekleştiriyor. İnsan deneylerinin başlamasına hala uzun süre olsa da, sonuçlar karanlıktaki bir mum gibi parlıyor. Nanodiskler, farelerdeki kanserli dokuları 10 günde yok edebilme kapasitesine sahip. Araştırmacılara göre deneyin ikinci aşaması büyük hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek. Eğer DNA'ları insanlarla büyük benzerlik gösteren memelilerde başarılı olunursa, kanserin zamanı sınırlı olabilir. Doktorlar, gerekli numuneleri almak koşuluyla kansere karşı bir hidrojen bombası ile silahlanabilir.