NanoFlowcell’in duyurduğu alternatif yakıtlı konsept araç, 760 beygir gücünde bir motora sahip ve tek seferde 1000 km’de fazla yol katedebiliyor.

NanoFlowcell, pozitif ve negatif elektrolit sıvılarının birleşimiyle çalışan Quant 48Volt isimli süper araba konseptini duyurdu. Quant 48Volt, performanstan ödün vermeyen çevre dostu bir araç. Öyle ki, araçta 760 beygir gücünde bir motor bulunuyor ve 0’dan 100 km’ye yaklaşık olarak 2,4 saniyede çıkabiliyor. Saatte maksimum 300 km hıza ulaşabilen araç, tek seferde 1000 km’nin üzerinde yol alabiliyor.

Şirket daha önceden akış hücresi arabaları üretiyordu, ancak sadece en son prototipleri bu kadar yüksek bir performansa erişebildi. Bu araba, yeni ve inovatif bir motora sahip ve çalışması için yükseltilmiş bir hücre zarı ve 6 adet hücreye ihtiyaç duyuyor.

Bu konsept bir araba olduğu için NanoFlowCell, çıkış tarihi ya da fiyata dair bir detaydan bahsetmiyor. Quant 48Volt’un üretime hazır hale gelmesi için şimdilik aşılması gereken birkaç engel bulunuyor. Bununla birlikte NanoFlowCell, daha önce aracın 2018 yılı itibarıyla üretime hazır hale geleceğinden bahsetmişti.

Şirket, alternatif bir yakıtla çalışan bu aracın ihtiyaç duyduğu sıvıları mevcut benzin istasyonlarının karşılayabileceğini dile getiriyor. Fakat, zaten benzer performansı sağlayan elektrikli araçlar varken tek bir otomobil üreticisi tarafından kullanılan bu alternatif yakıtlı araç teknolojisinin parlak bir geleceği olduğunu söylemek şimdilik zor.