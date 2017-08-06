Nanopartiküller, Organ Nakillerinde Organ Reddini Önlüyor!

Bu nanopartiküller sayesinde vücudumuz, yeni organı direkt 'yeni organ' olarak algılayamıyor. Bu sayede de dışarıdan geldiği algılanamayan organ, vücut tarafından reddedilemiyor.

Organ nakilleri, nakle ihtiyacı olan hastalar için hayat kurtarıcı niteliğe sahiptir. Ancak ne olursa olsun, nakil ameliyatı sonrasında vücudun organı reddetme ihtimali daima bulunur. Yale araştırmacıları bunun için akıllı bir çözüm keşfetti. Yeni çözüm ile insan vücudu, organ tam anlamıyla yerleşene kadar, organı algılayamıyor. Bu yüzden de organ reddi gerçekleşemiyor.

Geliştirilen yeni ilaç sistemi ile, vücuttaki beyaz kan hücreleri, yeni organı yabancı madde olarak algılayamıyorlar. Bazı durumlarda tam anlamıyla durdurulamasa da büyük oranda yavaşlatılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin organa saldırıyı başlatıp başlatmadığını da kontrol etme açısından büyük avantaj sağlar.

Üstelik nanopartiküller, ilacın daha fazla veya az taşınarak belirli bir etkiyi elde etmesini sağlamak amacıyla modifiye edilebiliyor. Ayrıca hedeflenen organlara yönelik özgü ilaç versiyonları olduğundan, başka bir organa zarar verme durumu da yaşanmıyor.

Ekibin bir diğer hedefi, nanopartikül sisteminin böbrek nakline uygulanması ve bu alanda başarı kaydetmesi. İlacın şu anda herhangi bir yan etkisi gözükmüyor ve eğer başarılı olunursa, organ nakli ile ilgili riskler önemli ölçüde azalabilir.