Napoli'den Bir İlk: İtalyan Devi, Tinder ile Anlaşma Yaptı!

İtalyan devi Napoli'den milat olabilecek nitelikte bir adım geldi.

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden olan Napoli, futbol dünyasında bir ilk olarak sayılacak, oldukça enteresan bir anlaşmaya imza attı.

Kulüp, ülkemizde de yaygın olarak kullanılan 'çöpçatan' uygulaması Tinder ile resmi olarak bir anlaşma sağladıklarını duyurdu. Anlaşmanın yapılmasındaki amaç ise İtalyan kulübünün Polonya asıllı oyuncusu Arkadiusz Milik'in sahalara dönüşünü kutlamak.

Ekim ayında Polonya milli takımı ile çıktığı maçta sakatlanan Milik, o tarihten bu yana sakatlığı sebebi ile forma giyemiyordu. Şimdi ise yeşil sahalara dönmeye hazırlanan oyuncu için Napoli, Tinder ile ilginç bir ortaklığa gitme kararı aldı.

Söz konusu ortaklığa göre Milik, 2 hafta boyunca Tinder'a resmi profili ile bulunacak. Bu iki haftalık süreç içinde ise Milik, profilini ziyaret edip ona en dikkat çekici mesajı gönderecek dört Tinder kullanıcısı ile buluşarak yüz yüze tanışacak. Konuyla ilgili konuşan Milik, "Teknoloji, bizi birbirimize yaklaştırıyor, spor da öyle. Bu yeni maceraya başlamayı iple çekiyorum" derken, Tinder cepgesinden yapılan açıklama da ise, "Arek Milik'i ve Napoli'yi desteklemekten mutluyuz. Tinder her şeyden önce yeni insanlarla tanışma platformudur, biz de hayranlarını idolleriyle iletişime geçirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadeleri kullanılmış.

Napoli'nin bu hamlesi diğer futbol kulüplerini sosyal medya uygulamalarını kullanmaya teşvik eder mi bilinmez, fakat oldukça ilginç bir hamle olduğu kesin.