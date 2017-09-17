Narcos'un Lokasyon Görevlisi Meksika'da Vuruldu!

Netflix'in tüm Dünya'da ilgi çeken ünlü dizisi Narcos'un 4. sezonu için lokasyon arayan prodüksyon görevlisi Carlos Munoz Portal, boş bir arazinin ortasında, arabasının içerisinde ölü bulundu.

Netflix'in ünlü dizisi Narcos'un, başarılı bir 3. sezonun ardından, 4. sezonunun Meksika'da geçeceği zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Geçtiğimiz gün ise Narcos dizisinin ekibi önemli bir haber ile sarsıldı. Narcos dizisinin 4. sezonu için Meksika'da çekim lokasyonu aramakla görevli Carlos Munoz Portal, boş bir arazinin ortasında arabası içerisinde ölü bulundu.

"The Mexican Institute of Cinematography- Meksika Sinematografi Enstitüsü'nün Munoz Portal'ın ölümü üzerine yaptıkları açıklama"

Meksika'nın Temascalapa şehri yakınlarındaki San Bartolo Actopan'daki toprak yolda, arabasının içerisinde, birden fazla kurşun yarasıyla birlikte ölü bulunan Carlos Munoz Portal'ın ise öldürülme sebebi ve kimler tarafından öldürüldüğü şu an için bilinmiyor. Polis ise Munoz Portal'ın Hidalgo eyaletinden, New Mexico'ya giderken mi vurulduğunu yoksa, Hidalgo'dan bulunduğu bölgeye takip edildiği için mi gittiğini bilmediklerini dile getirdi.

Netflix ve Meksika hükümetinin yaptığı açıklamalara göre soruşturma sürmekte. Carlos Munoz Portal'ın deneyimli bir lokasyon bulucusu olduğu ve Mel Gibson’ın Apocalypto filminde, Fast & Furious filminde ve James Bond filmi "Spectre"de çekim lokasyonu bulma alanında çalıştığı belirtiliyor. Narcos dizisinin ve Netflix'in bu konuda nasıl bir karar aldığı bilinmez, ancak bunun Meksika'daki mafyaların uyarısı olabileceği yönündeki spekülasyonlar oldukça fazla. Siz ne düşünüyorsunuz?