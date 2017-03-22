Naruto Efsanesi Artık Sona Eriyor!

Bir dönem sona eriyor! Yarın Naruto'nun son bölümü izleyicilerle buluşacak ve başarılı seri sona erecek.

Ülkemizde de yıllardır kendine belli bir yer edinen; manga ve anime kültürünü yakından takip edenlerin "vay bee..." diyeceği ve "bir efsaneye şahit olduk" diye kendilerini avutacakları, Naruto'yla ilgili üzücü bir haberimiz var.

İlk dizisi, Ekim 2002'den 2007'ye dek süren Naruto'nun, aynı yıl başlayan Shippuden'i yarın sevenlerine veda edecek! IT Media ve dizinin Twitter hesabında belirttiğine göre, 14 buçuk yıldır devam eden Naruto, Shippuden'le sona eriyor.

Masashi Kishimoto'nun mangası 2014'te 15. yılında sona ermişti. Yani şayet Naruto hayata dönmezse, bu yıl çıkması planlanan spin-off'u Boruto ile yetinmemiz gerekecek. Tabi Boruto'nun, Naruto'dan kalacak boşluğu ne derece dolduracağı ise koca bir soru işareti diyebiliriz.

