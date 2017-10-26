Naruto Online Resmi Olarak Türkiye'de!

Naruto efsanesini yeniden yaşamaya hazır mısınız? Efsane manganın resmi browser oyunu şimdi Türkiye de! Üstelik Türkçe dil seçeneği ile birlikte.

Dünya üzerinde 200 milyondan fazla kopya satarak inanılmaz büyük bir başarı yakalayan Naruto mangasının oyunu Naruto™ Online’ın ülkemize geleceğini kısa süre önce duyurmuştuk. Kitaplar, filmler ve yayınlanmış 220 bölümü ile dopdolu bir evren ve milyonlarca hayranı bulunan manganın oyunu, ülkemizde tamamen Türkçe seçeneği ile bugün yayınlandı.

Daha önce Amerika ve Avrupa ülkelerinde yayınlanan Naruto™ Online, Oasis Games aracılığı ile Türkçe dil seçeneğini de ekleyerek ülkemize geldi. Bandai Namco Entertainment lisansıyla Tencent tarafından geliştirilen Naruto™ Online efsane manganın tek resmi RPG Browser oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oyuncuları Neler Bekliyor?

Oyun içerik açısından mangaya benziyor. Zaten grafiksel anlamda mangayı andıran güzel grafiklerle gelen browser tabanlı oyunda, toprak, su, ateş, rüzgar ve yıldırım elementlerini temsil eden karakterlerden birisini seçerek oyuna başlayabileceksiniz. Bu karakterler sırasıyla, Taş Yumruk, Mavi Diş, Kızıl Lotus, Rüzgar Dansçısı ve Kara Kılıç isimlerinde olacaklar. Her birinin kendine ait fiziksel özellikleri ve yetenekleri bulunacak.

Uzun bir yolculuğa çıkacağınız oyunda, aralarında Naruto, Sasuke, Sakure isimli efsane karakterlerin de yer aldığı 170 ninjayla tanışacak ve bu karakterlerle takım oluşturarak savaşacaksınız.

Hemen şimdi oyuna girerseniz, Naruto™ Online efsanesini tanıma fırsatı yakalayan ilk oyunculardan birisi olacaksınız. Ücretsiz olarak erişebileceğiniz Naruto™ Online’a kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum.

Naruto™ Online’ı hiçbir indirme yapmadan web tarayıcınız üzerinden oynamak isteyenler buradaki linkten oyuna ulaşabilirler. Ayrıca oyunun sosyal medya hesabına ulaşarak gelen sürprizleri kaçırmamanızı öneriyorum.