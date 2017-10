Naruto Online, Resmi Olarak Türkiye'ye Geliyor

Naruto efsanesinin tüm dünyada beğeni ile karşılanan oyunu, şimdi Türkçe seçeneği ile birlikte Türkiye'ye geliyor.

Ülkemiz dahil tüm dünyada çok geniş bir hayran kitlesi bulunan efsanevi manga Naruto’nun resmi oyunu Türkiye’ye geliyor. Oasis Games’in yaptığı açıklamayla daha önce Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde yayınlanan Naruto™ Online, tamamen Türkçe sürümüyle ülkemizde de yayınlanıyor.

Kendi köyündeki en iyi ninja ustası olmak için çabalayan Naruto Uzumaki isimli bir karakteri konu edinen Naruto mangası, yayınlandığı 35 farklı ülkede 200 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Kitaplar, filmler ve yayınlanmış 220 bölümü ile dolu dolu bir evren olan Naruto, efsanevi serisine hız kesmeden devam ediyor.

Bandai Namco Enternatinment lisansıyla Tencent tarafından geliştirilen ve Oasis Games tarafından yayıncılığı üstlenilen Naruto™ Online, serinin tek resmi RPG browser oyunu olarak dikkat çekiyor.

Tanınan Karakterler

Animede anlatılan hikayeye sadık kalan oyun, başlangıçta Naruto ve Naruto Shippuden hikayelerini 8 bölüm halinde sunuyor. Bu süreçte Village Hidden in the Sand ve Valley of the End gibi bilindik mekanları da göreceğimiz oyun, diğer ülkelerde Naruto hayranlarının beğenisini kazandı.

Mangadaki Seslendirme Ekibi Var

Naruto’nun orijinal seslendirme kadrosu oyunda da Naruto’yu yarı yolda bırakmayarak tam destek vermeye devam ediyor. Orijinal serideki kilit sahneleri de görebileceğiniz oyunda sevilen animenin renkli dünyasına daha hızlı ısınmamız sağlanacak.

Oyuncuları Neler Bekliyor?

Oyunun mekaniklerinden bahsedecek olursak, oyuncular başta toprak, su, ateş, rüzgar ve yıldırım elementlerini temsil eden karakterlerden birisini seçecek. Bu süreçte çeşitli görevlerini yerine getirecek oyuncular, aralarında Naruto, Sasuke, Sakura gibi efsane karakterlerin de yer aldığı 170 ninjayla tanışacak ve efsane karakterlerle takım oluşturarak yan yana savaşacaklar.

Tek kişilik oyun modunun yanında, çok oyunculu mod ve devasa Worldboss savaşlarıyla oyuncuları sıkmadan belirli görevlerini yerine getirtecek Naruto, 26 Ekim’de ülkemizde yayınlanacak.

Bandai Namco ve Tencent işbirliğiyle geliştirilen Naruto™ Online, Oasis Games yayıncılığında Türkiye’ye geliyor. Tarayıcı tabanlı bir oyun olduğu için, Oasis Games portalı ve Facebook üzerinden oyunu oynamak mümkün olacak. Peki, Naruto™ Online ülkemize geldiğinde oyuna başlamayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.

Naruto™ Online’ı Sosyal Medyadan Takip Edin