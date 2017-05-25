NASA, 10.000 Kuadrilyon Dolarlık(!) Asteroitin Peşinde

NASA, tahmini değeri 10.000 kuadrilyon dolarlık demir içeren asteroiti ziyaret edecek.

İçinde tahmini olarak 10.000 kuadrilyon dolarlık demir bulunan 16 Psyche adındaki asteroitten bu demiri çıkartıp Dünya'ya getirmek, gezegenimizin ekonomisini 78 trilyon dolar kere batırabilir. Dünyanın ekonomisinin bozulmaması için NASA, bu asteroitte kazı çalışması yapmak yerine takip etmeyi seçti.

Yunan mitolojisindeki ölümsüzlüğü kazanmış Psyche'nin adı verilen bu asteroit, bugüne kadar kuşağında tespit edilen en büyük asteroitlerden biri ve çapı 240 km uzunluğunda.

NASA bu görevinde başarılı olursa, insanların ilk kez buz ya da taş olmayan bir dünya keşfetmesini sağlayacak. NASA, bu metal devine ziyaretini 2022 yazında başlatacak.

16 Psyche'ye göndereceği araç, NASA'nın yeni uçuş planlaması sayesinde öngörülenden 4 yıl daha erken gidecek. Yani 2026 yılında asteroite varmış olacak.

NASA yetkilileri neredeyse tamamen demir olan bu asteroite gidecekleri için oldukça heyecanlılar ve halen asteroite daha erken varabilecekleri bir uçuş planlaması arıyorlar.