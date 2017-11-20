NASA'nın 2020'de Marsa Gönderilecek 'Süpersonik' Paraşütü!

İnsanlığın Kızıl Gezegen Mars yolundaki en önemli projelerinden birisi olan ve NASA tarafından geliştirilen 2020 Mars projesi için testler devam ediyor. Uzay ajansı, Mars roketlerini süpersonik hızlardan yumuşak bir iniş için gereken düşük hıza yavaşlatacak paraşüt sistemini başarıyla test etti.

NASA, geçtiğimiz ay Mars’a doğru önemli bir adım daha attı. Bilim insanlarının ve Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in dahi aklını kurcalayan en büyük sorunlardan olan 'gezegen yüzeyine yumuşak bir iniş' için birçok yol deneniyor.

Saatte 19 bin kilometrelik hızla giden bir roketin içinde, Mars atmosferine girdiğinizi hayal edin. Hayatınızı kurtaracak sistem nasıl çalışmalıdır? Açıklamadan önce görsel hafızanızı besleyelim doslar:

Mars yüzeyine iniş için dünyadaki sistemleri taklit eden bu paraşüt tam bir mühendislik harikası. Eğer her şey yolunda gider veya daha etkili bir sistem bulunmazsa 2020’de NASA, Mars’a bu paraşüt sayesinde ayak basacak. Uzay ajansı aslında daha önce bu testi gerçekleştirdi, fakat Dünya atmosferine girişten sonra parçalanan paraşüt tekrar dizayn edildi.

Gelişmiş Süpersonik Paraşüt Enflasyon Araştırma Deneyi (ASPIRE) olarak adlandırılan çalışma, ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Wallops Adası'nda geçekleştirildi ve fırlatma için bir Black Brant IX roketi kullanıldı. Yaklaşık 51 kilometre yüksekliğe, atmosferimizin dışına çıkan sistem, yük taşıma kapsülünü serbest düşüşe bıraktı. 35 dakikalık düşüş sırasında süpersonik paraşüt başarılı bir şekilde açıldı ve yük kapsülü, Atlantik Okyanusu'nun sularına indirildi.

NASA’nın insansız Mars aracı Curiosity, 2012 yılında gezegene benzer bir paraşüt sistemiyle iniş yapmıştı. Sıradaki ASPIRE testi 2018’in Şubat ayında gerçekleştirilecek. Dünya koşullarını ve atmosfer şartlarını Mars’ın değerleriyle oranlayan araştırma ekibi, ortaya çıkan sonuç için güven verici açıklamalarda bulunuyor:

"Mars atmosferindeki paraşüt dağıtımını taklit etmek için yükümüzü doğru yükseklik ve hız koşullarına getirebileceğimizi kanıtladık.”

Mars ve Dünya, 2020 yılında birbirine çok yaklaşacak ve NASA projenin nihai halini harekete geçirecek. Şubat 2021’de Mars’a ulaştırılması planlanan ilk ikmal, insanlı bir yolcuğun ön adımı olacak.