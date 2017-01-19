NASA 2023'te Dünya Ekonomisinin Binlerce Katı Değerindeki Asteriode Gidecek!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2023 yılında dünya ekonomisinin yaklaşık 137 bin katındaki değere saip bir asteroide yolculuk edecek.

Dünya üzerinde yaşayan canlılar olarak çalışıyor ve değerlerle bir ekonomi yaratıyoruz ancak evdende var olan bir meteor parçası kendiliğinden dünyanın binlerce katı bir değere sahip oluyor.

Evrenle dünya yaşamını kıyasladığımızda ne kadar büyük bir sonsuzluğun olduğunu bir kez daha kanıtlayan Psyche isimli asteroit, dünya ekonomisinin yaklaşık 137 bin katı kadar değere sahip. Tahminlere göre %90'ı demir - nikel elementlerinin karşımından ve %10'u silikadan olduğu belirtilen Psyche'nin daha önce bir gezegen olduğu düşünülüyor.

Güneş sisteminde eşi benzeri olmayan bu asteroidten alabileceğiniz bir tutam parça bile dünyada milyonlarca dolara eşdeğer gelirken NASA, 2023 yılında bu asteroide yolculuk yapmayı hedeflediğini planladı. Ancak NASA bu asteroide giderek buradaki değeri dünya ekonomisine taşımaya çalışmak yerine sadece keşif yapacak ve bu değerli meteor parçasının hem tarihini hem de nasıl bir oluşum olduğunu araştıracak.