NASA, 2069'da Alpha Centauri'ye Gitmek İstiyor

NASA, Apollo 11'in Ay'a ulaşmasının 100. yılında Alpha Centauri'ye yolculuk yapmayı hedefliyor.

Soğuk savaşın en heyecanlı yıllarının yaşandığı zamanlar, 2001: Bir Uzay Destanı'nın vizyona girmesinden neredeyse 1 yıl sonrası. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins... Üç astronot tarihe adlarını yazdıracaklarını belki de bilmeden Apollo 11 görevinde yer aldılar. Görevin devamında, 1969 yılında yani, Neil Armstrong Ay'da ilk adımı atacak ve Buzz Aldrin kısa bir süre bekleyerek onu takip edecekti. Elbette etti. Ancak Aldrin, Armstrong kadar ünlü olmayı da bir kenara bıraktı.

Daha sonra Mars denilen kızıl arazilere sahip bir gezegen, uzay projeleri açısından yeni bir eşik olarak insanlık tarihinin karşısına çıktı ve yıllardır incelemelere konu oldu. Ancak, yakın zamanda Trump'ın ABD'nin başına geçmesiyle birlikte Mars tekrar arabanın arka koltuğuna oturmak zorunda kaldı. Bunun sebebi ise Trump'ın tekrar o hayali gerçeğe dönüştürme isteğiydi. Yani Ay artık ilk hedef olarak belirlenmişti.

Bununla birlikte NASA'nın şimdi yeni bir hayali daha var. New Scientist tarafından bildirildiği üzere , NASA'nın yukarıda sözü edilen Apollo 11 görevinin başarısından 100 yıl sonra yani 2069 yılında yeni bir misyonla gündeme gelmek istiyor. Newsweek'e göre , görev, uzay aracını Proxima'nın ev sahipliği yaptığı Alpha Centauri sistemine gitmek olacak. Diğer yandan henüz çok yeni bir plan olduğu için görevin resmi bir adı bulunmuyor.

İsimsiz görev, 12 Aralık tarihinde yapılan 2017 Amerikan Jeofizik Birliği konferansında ortaya çıkarken, aslında orijinal bir fikir de değil. Bu fikir, ilk olarak 2016 yılında ABD Temsilcisi John Culberson (R-TX) , NASA'ya 2069 yılına kadar yıldız sistemine bir gezi planlaması emrini verdiğinde gündeme gelmişti.

Diğer yandan yıldızlararası alana ulaşmak için tek uzay aracı olan Voyager 1, ışık hızının yüzde 1'inin yüzde 1'den daha az hızda yolculuk yapıyor. Alpha Centauri'nin yaklaşık 4.4 ışıkyılı uzaklıkta olması itibariyle NASA'nın yeni görevi ışık hızının yüzde 10'unda ilerlemeyi başarırsa, muhtemelen yaklaşık 44 yılda sisteme ulaşabilecek. Önümüzde daha çok uzun yıllar var belki de NASA'nın hayali gerçek olur.