NASA: 2093’te Dev Bir Asteroid Dünya’ya Yaklaşacak!

Gökbilimciler, dinozorları yeryüzünden silen gök taşının yaklaşık olarak yarısı büyüklüğündeki bir asteroidin 40 yıl içinde Dünya’ya yaklaşacağını bildirdiler.

Uzay ajansı NASA’ya göre, 3200 Phaethon adını verdikleri bir asteroid, 16 Aralık gününde Dünya’ya en yakın geçişini yapacak ve aramızdaki mesafe 3 milyon kilometreye düşecek. Bu nedenle asteroid, hem NASA hem de Uluslararası Astronomi Birliği araştırmacıları tarafından “potansiyel olarak tehlikeli” şeklinde duyuruldu.

Bu mesafe ilk bakışta gözümüze büyük gelebilir fakat kozmik mesafeler açısından oldukça küçük bir değerdir. Bir örnek vermek gerekirse, Ay’ın Dünyamıza olan uzaklığı 384.403 kilometredir.

Gök bilimciler, hesaplamalarına dayanak asteroidin, 2093 yılında bize yakınlaşacağını tespit ettiler. Araştırmanın mimarlarından Prof. Dr. Michael Mendillo Time dergisine verdiği demeçte, “Bu tür yakınlaşmalar çarpışmalara davetiye çıkartır” şeklinde ifadelerde bulundu.

Phaethon adı nereden geliyor?

Yunan mitolojisindeki yarı tanrılardan birisi olan Phaethon, Güneş’i kullanarak neredeyse Dünya’yı kıyamete sürükleyecek bir efsaneye sahiptir.

Diğer yandan araştırmacılar, endişeli olmak için henüz erken olduğu görüşündeler. Sonuç olarak bugünlerde, Ay'dan yaklaşık 27 kat daha uzakta bulunuyor ve yörüngesel hareketine devam ediyor.

Asteroidin kütlesi ve boyutları itibariyle yer çekimsel alan yaratıp gelgitlere neden olabileceği söylenirken, olası bir çarpışma için yeterli boyutta olmadığının fakat bu durumun netleşmediğinin altı çizildi.

Kasım ayının başlarında Rus bilim insanları, 3200 Pheathon’un ayrıntılı görsel modelini yaratmışlardı:

Gök cisminin önceki yıllardaki hareketleri ise oldukça ilginç detaylar sunuyor. Hesaplamalara göre cisim, Aralık 1974’te gezegenimize 8 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Fakat o dönem gök bilimciler bundan haberdar olamamışlardı.