NASA, 46 Yıl Aradan Sonra Ay'a Tekrar Astronot Gönderecek

NASA uzay ticaretini ve turizmini geliştirmek için bir dizi aşamanın ve 46 yılın ardından, Ay'a tekrar astronot göndermeye hazırlanıyor.

Teknolojik çekişmelerin hemen hemen her alanda etkisini gösterdiği günümüzde, Çin’in Ay’ın karanlık yüzeyine dair attığı adımlar sonrası ABD, Ay konusunda sessizliğini bozarak yeni bir projeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sene ABD Başkanı Donald Trump’ın da emriyle hareketlenen proje, 1972 yılından bu yana Amerika’nın Ay’a astronot gönderdiği ilk proje olacak. 2019 yılı itibari ile işleme konulması beklenen proje, ilk olarak bir dizi robotik uzay misyonunu geliştirecek. Uygun şartlar hazırlandığında ise uzun yılların ardından tekrar ABD’li astronotlar Ay’a ayak basmış olacak.

Konuya dair NASA Bilim Görevleri Müdürlüğü yöneticisi Dennis Andrucyk, “Yakın gelecekte Ay’a ticari taşıma hizmetlerini bir aşama daha geliştirerek, turistik ve ticari uzay araçlarının rahat iniş yapabileceği alanlara yönelik bir saha çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu gelişmeler ışığında uzay turizmi daha etkin bir hal alabilecek." sözleri ile bu adımın önemini vurguladı.



SpaceX kurucusu Elon Musk’ın da bu tür bir girişim hayali olduğu düşünüldüğünde bu projenin SpaceX cephesinde bir ortaklığa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.