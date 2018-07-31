NASA, Apollo 11'in Ses Kayıtlarını İlk Kez Yayınladı

Tarihin en zorlu uzay görevi olan Apollo 11, 20 Temmuz 1969’da başarıyla gerçekleştirildikten sonra insanoğlu ilk kez Ay’a ulaşmış oldu. Bu başarının ardında ise hummalı bir ekip çalışması, binlerce saat süren zorlu sınavlar vardı. İçerisinde Neil Armstrong’un o tarihi sözünü de duyabileceğiniz binlerce saatlik kayıtlar ilk kez yayınlandı.

ABD’nin Sovyetler Birliği ile verdiği uzay yarışı, soğuk savaştaki gerilimlerin kaynaklarından birisiydi. Kısa sürede yaptığı yatırımlarla Sovyetler’i yakalayan ABD, sonunda muradına ermişti. NASA, insanlığın uzaydaki ufkunu belirlemek adına barışçıl bir örgüt olacak, savaşla değil bilimle uğraşacaktı. Öyle de oldu, Ay’a giden ilk insanları NASA gönderdi.

Astronotlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Apollo 11 modülüye birlikte Ay’ın yolunu tuttular. Bu yolculuk onları ölümsüz hale getirdi. Elbette böyle bir görevin ardında sadece 3 isim olamazdı. Mühendisler, analistler, teknisyenler… Görev sırasında çok sık bilgi alışverişinde bulundular.

Apollo 11 görevi tamamlandığında NASA’nın elinde arşivlere girecek olan tam 19.000 saatlik ses kaydı vardı. Bu kayıtlar hiçbir zaman dünya kamuoyuyla paylaşılmamıştı. NASA, herkesin erişebileceği şekilde görev sırasında kaydedilmiş bütün konuşmaları içeren arşivini sonunda erişime açtı.

Kayıtlar arasında Ay yörüngesine kadar gidip Ay'ın yüzeyine inmeden görevini icra eden, komuta merkezi sorumlusu Michael Collins; Ay modülüyle yüzeye inip, uydumuza ayak basan ilk iki insan olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in konuşmaları dahil her şey var. Hatta Armstrong’un Ay yüzeyine ayak basarken “Benim için küçük fakat insanlık için büyük bir adım” sözleri de bu kayıtlarda yer alıyor.

NASA’nın arşivini hiç durdurmadan dinlemek için 2 yıldan daha fazla zamana ihtiyacınız var. NASA'nın Archive.org sitesi üzerinen kayıtlara ulaşmak için buraya, Explore Apollo servisinden ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.