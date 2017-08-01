Antarktika’dan Kopan Dev Buz Dağı Kütlesinin Yeni Fotoğrafı

NASA, buzulla kaplı kıtadaki Larsen C buz sahanlığından kopan yaklaşık 6 bin kilometrekarelik buz dağı kütlesine ait yeni fotoğraflar yayınladı.

NASA’nın yayınladığı bu fotoğraflar, Uzay Tabanlı Kızılötesi Sistemi tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında çekildi.

Çekilen fotoğraflar yalnızca kopan parçayı değil, Buzdağı A-68’deki yeni kayıpları da ortaya çıkardı.

NASA’ya bağlı Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden araştırmacı Kelly Brunt, Larsen C buz sahanlığından kopan parça hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kopan parçanın ardından buz sahanlığının buna nasıl bir reaksiyon göstereceğinin çok önemli olduğunu söyleyen Brunt, “Buz sahanlığı zayıflayacak mı? Ya da komşuları Larsen A ve B gibi çökecek mi? Buz sahanlığının arkasındaki buzullar hızlanarak deniz seviyesine doğrudan bir katkı yapacak mı? Ya da bu sadece normal bir buzdağı doğurma olayı mı?” ifadelerini kullandı.